Patadübörgéstől lesz hangos újra Bogárzó

Ismét patadobogástól lesz hangos Orosházán a Bogárzói Lóversenypálya – adta hírül a Lovasok közösségi oldala.

Ha augusztus 20., akkor lóverseny Bogárzón. Fotó: BMH

Augusztus 20-án idén is várják az érdeklődőket a hagyományos nemzetközi lóversenyre. Évtizedek óta ezen a napon fogathajtás, ügető és galopp futamok zajlanak a lóverseny pályán. Most is így lesz, kiegészítve bemutatókkal, szórakoztató programokkal, és kézművesek vásárával.