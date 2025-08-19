Lóverseny
2 órája
Patadübörgéstől lesz hangos újra Bogárzó
A nagyon várt lóversenyre sokan készülnek, érkeznek a lovasok, és a szervezők remélik, sok nézője lesz a szerdai lovas eseménynek.
Ismét patadobogástól lesz hangos Orosházán a Bogárzói Lóversenypálya – adta hírül a Lovasok közösségi oldala.
Augusztus 20-án idén is várják az érdeklődőket a hagyományos nemzetközi lóversenyre. Évtizedek óta ezen a napon fogathajtás, ügető és galopp futamok zajlanak a lóverseny pályán. Most is így lesz, kiegészítve bemutatókkal, szórakoztató programokkal, és kézművesek vásárával.
