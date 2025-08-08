augusztus 8., péntek

Rekreációs szerep

28 perce

Jelentős lesz a fejlesztés: megújul a Ligeti tó és a környezete is

Címkék#Dankó Béla#Ligeti tó#környezet#munkálatok#Lipcsei Zoltán#projekt

Fejlesztések valósulnak meg a köröstarcsai horgásztónál – jelentette be a Facebook-oldalán Dankó Béla. Az országgyűlési képviselő Lipcsei Zoltánnal, a település polgármesterével a Ligeti tó fejlesztésének eddigi munkálatait és a következő lépéseket vette sorra a helyszínen a napokban.

Papp Gábor

Dankó Béla a Ligeti tóval kapcsolatos beruházásról kiemelte, a projekt célja, hogy a Pap–Révzugi holtág horgászati és rekreációs szerepe megerősödjön.  

Zajlik a Ligeti tó felújítása
A köröstarcsai Ligeti tónál fontos beruházások valósulnak meg. Dankó Béla és Lipcsei Zoltán bejárta a helyszínt Fotó: Jenei Péter

Ehhez többek között:

  • megtörténik a meder kotrására,
  • partvédelmi megoldások épülnek ki,
  • kiülőket, őrbódét, szelektív hulladékgyűjtőket és napelemes világítást is elhelyeznek.

Ligeti tó: nem csak a horgászoknak jelent előrelépést a fejlesztés

– Ez a fejlesztés nemcsak a horgászoknak jelent előrelépést, hanem mindenki számára, aki igényes, rendezett környezetben szeretne kikapcsolódni – hangsúlyozta Dankó Béla.

A beruházás elérte a 30 százalékos készültséget

Lipcsei Zoltán kiemelte, a beruházás elérte a 30 százalékos készültséget. 

– Korábban nagyon komoly iszapréteg alakult ki mind a tóban, mind a csatornákban. A kivitelezők nagyon profi munkát végeznek – tette hozzá a polgármester. Lipcsei Zoltán szólt arról, hogy a fejlesztés nagyon fontos része a partvédelem kialakítása.

Világítás és kamerarendszer is csatlakozik a projekthez

– Sajnos ezzel az utóbbi években már gondok adódtak, több helyen fák borultak a vízbe. Ez a probléma most megoldódik – fogalmazott a településvezető. – Nagyon lényeges, hogy a csatornák, illetve a horgásztó friss vízzel történő ellátása is erősödik. A régi kiülők megújulnak, illetve új kiülőket is telepítünk. A munkálatok várhatóan október-november környékére készülnek, és járási keretből lesz egy további fejlesztés is, a ligetbe és környékére szolárlámpákat telepítünk, a területet megvilágítjuk, illetve térfigyelő kamerákat telepítünk. Mindez biztonságot ad, illetve a lámpák az ott tartózkodás lehetőségét is megnyújtják.

A beruházás az eszközbeszerzéssel együtt, pályázati támogatás segítségével 92 millió forintból valósul meg. 

 

 

