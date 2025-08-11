Megérkezett a Lidl új slágere, amit mindenki imádni fog – hétfőtől kapható!

Hétfőtől a Lidl egy rendkívül praktikus és pénztárcabarát eszközzel bővíti kínálatát. Elérhető a Parkside akkus kompresszor és levegőpumpa, amely tökéletes választás minden háztartásba, műhelybe, sőt akár utazáshoz is.

Elérhető a Parkside akkus kompresszor és levegőpumpa a Lidl-ben. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A Parkside új 2 az 1-ben eszköze kompresszorként és levegőpumpaként is használható, akár 10 bar nyomással autógumik, kerékpárok vagy sportlabdák felfújására is alkalmas. Az akkus eszköz vezeték nélkül használható, így ideális hosszabb, autós kirándulásokhoz is. Kompakt mérete könnyen elfér a csomagtartóban. Akkumulátor és töltő külön vásárolható.

Kiváló minőség, pénztárcabarát áron a Lidl kínálatában

A Parkside márka már ismert a megbízható és megfizethető szerszámairól, és az új akkus kompresszor-levegőpumpa is hozza ezt a minőséget. Könnyű kezelhetőségének és sokoldalúságának köszönhetően minden háztartásban hasznos lehet. A készülék kizárólag a Lidl üzleteiben lesz elérhető hétfőtől, készlet erejéig, mindössze 11 999 forintért.