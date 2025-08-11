augusztus 11., hétfő

Lidl

2 órája

Megérkezett a Lidl új slágere, amit mindenki imádni fog – hétfőtől kapható!

Címkék#Lidl#Parkside#akkus kompresszor#kompresszor levegőpumpa#eszköz#szerszám

Egy kompakt, sokoldalú eszköz érkezett, ami otthon és útközben is jól jöhet. A Lidl polcain is elérhető a Parkside új terméke!

Beol.hu

Hétfőtől a Lidl egy rendkívül praktikus és pénztárcabarát eszközzel bővíti kínálatát. Elérhető a Parkside akkus kompresszor és levegőpumpa, amely tökéletes választás minden háztartásba, műhelybe, sőt akár utazáshoz is.

Új Parkside termék a Lidl-ben
Elérhető a Parkside akkus kompresszor és levegőpumpa a Lidl-ben. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A Parkside új 2 az 1-ben eszköze kompresszorként és levegőpumpaként is használható, akár 10 bar nyomással autógumik, kerékpárok vagy sportlabdák felfújására is alkalmas. Az akkus eszköz vezeték nélkül használható, így ideális hosszabb, autós kirándulásokhoz is. Kompakt mérete könnyen elfér a csomagtartóban. Akkumulátor és töltő külön vásárolható.

Kiváló minőség, pénztárcabarát áron a Lidl kínálatában

A Parkside márka már ismert a megbízható és megfizethető szerszámairól, és az új akkus kompresszor-levegőpumpa is hozza ezt a minőséget. Könnyű kezelhetőségének és sokoldalúságának köszönhetően minden háztartásban hasznos lehet. A készülék kizárólag a Lidl üzleteiben lesz elérhető hétfőtől, készlet erejéig, mindössze 11 999 forintért.

 

