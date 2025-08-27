augusztus 27., szerda

Hírösszefoglaló

1 órája

Gyulai nő a bűnözők koronázatlan királynője – fél Európa vadászik rá!

Nem semmi ügy: egy gyulai nőt már mindenki keres. Lévai Katalin ellen hét körözés van érvényben, köztük három európai elfogatóparancs. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. augusztus 27-én.

Beol.hu

Békés vármegyei Facebook-csoportokban kezdett el terjedni a nő neve és fényképe. A gyulai születésű Lévai Katalin hosszú bűnlajstrommal rendelkezik. A 34 éves nő ellen csalás, és kiskorú veszélyeztetése miatt adott ki a Fővárosi Törvényszék európai elfogatóparancsot, a Pesti Központi kerületi Bíróság pedig csalás és zaklatás ügyében rendelte el a nő elfogását.

Lévai Katalin
Lévai Katalin ellen hét körözés is érvényben van. Fotó: police.hu

Lévai Katalint 2024 szeptembere óta keresik

Ahogy az a körözésben olvasható, Lévai Katalin 1981-ben született Gyulán, és 2024 szeptembere óta keresik.

Új, kibővített iroda nyílt a Békés vármegyei vállalkozásokért – galériával

Immáron országszerte 18 iroda szolgálja a vállalkozók fejlődését, támogatását és összefogását. Szerdán ugyanis megnyílt a VOSZ új Vállalkozásfejlesztési és Széchenyi Kártya Programirodája a Csaba Center harmadik emeletén.

Megnyílt a VOSZ új Vállalkozásfejlesztési és Széchenyi Kártya Programirodája
Megnyílt a VOSZ új Vállalkozásfejlesztési és Széchenyi Kártya Programirodája a Csaba Center harmadik emeletén. Fotó: Bencsik Ádám

Az ünnepélyes megnyitó eseményen a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Békés vármegyei elnöke köszöntötte a résztvevőket. Losonczi István elmondta, nem csupán egy új helyszínről van szó, hanem egy mérföldkőről a szervezet életében. 

Változás jön az egyik hazai banknál: letilthatják a kártyáját, ha nem figyel

Komoly változás elé néz az egyik hazai bank több százezer ügyfele. A pénzintézet a következő hónapokban teljesen kivezeti a Mastercard bankkártyát, és mindenki Visa kártyát kap helyette.

Az Erste Bank ügyfelei könnyen kártya nélkül maradhatnak
Az Erste Bank kivezeti a Mastercard kártyákat. Forrás: shutterstock

Az Erste Bank végleg búcsút int az eddig széles körben kínált Mastercard kártyáknak. A folyamat mindenkit érint, aki jelenleg Mastercarddal fizet, függetlenül attól, mikor járna le a kártyája.

A Tisza Párt káoszt teremtene, Magyar Péter egy humbug ember: csabaiak a Tisza-adóról

Míg Magyar Péter korábban a személyi jövedelemadó csökkentését ígérte, a kiszivárgott tervek szerint a Tisza Párt háromkulcsos, progresszív szja-t vezetne be, ami a legtöbb dolgozó számára emelést jelentene. A családi adókedvezményeket is megnyirbálnák. Magyar Péterék adóterveiről, a tervezett szja-emelésről, a Tisza-adóról a békéscsabaiak is elmondták véleményüket.

A személyi jövedelemadó jelenleg 15 százalék, mindenkinek ennyit kell fizetnie, akár átlagbér alatt, akár átlagbér felett keres. A 2025. májusi adatok szerint a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 702 ezer forint volt, míg a bruttó mediánkereset 562 ezer forintot tett ki, mind a kettő közel 8 százalékkal volt több az előző évinél. A Tisza-adó, Magyar Péterék adótervei miatt immár az átlagbért keresők is kevesebb pénzből gazdálkodhatnának hónapról hónapra.

Folytatódik a döbbenet, nem bírnak leállni a betörők – közösségi kezdeményezésre gyűjtés indul a fiatalokért

Folytatódtak az egész várost megdöbbentő betörések. Közösségi kezdeményezésre most adománygyűjtés indul, hogy a békési fiataloknak ne kelljen abbahagyniuk azt a munkát, amit megkezdtek.

A Békési Fiatalok ráktarjából loptak.
A Békési Fiatalokér Egyesület számos népszerű programot szervez. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Az adománygyűjtés előzménye a közelmúltra tekint vissza, amikor a Békési Fiatalokért Egyesület a Facebookon-oldalán számolt be arról az egész várost megdöbbentő hírről, amely szerint betörtek a raktárukba, és eltulajdonítottak egy JBL 710 PartyBox hangfalat, egy EPSON vetítőprojektort és több liternyi szeszes italt.

Bezárta kapuit a gyulai íjász világbajnokság – galériával

A kedd esti zárórendezvénnyel véget ért Gyulán a HDH-IAA Történelmi Íjász Világbajnokság. A 32 ország közel 500 íjásza hat napon át versengett az érmekért a fürdővárosban immár negyedszer megrendezett íjász világbajnokságon.

Íjjász világbajnokság - díjátadó gála

Fotók: Kiss Zoltán

Ekkora létszámmal még nem rendeztek történelmi íjász világbajnokságot, mint augusztus 20. és 26. között Gyulán. Harminckét ország küldte el legjobbjait a fürdővárosba, több mint ötszázan fogtak íjat és mintegy 800 nevezés érkezett. 

Elindult a Sporthét a város főterén – galériával

Kedden ismét elstartolt Békéscsaba egyik legjobban várt sportos rendezvénye a Szent István téren. A Sporthéten idén is naponta több tucatnyi vármegyeszékhelyen működő sportszervezet és sportág mutatkozik be.

 

