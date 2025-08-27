Gyulai nő a bűnözők koronázatlan királynője – fél Európa vadászik rá!

Békés vármegyei Facebook-csoportokban kezdett el terjedni a nő neve és fényképe. A gyulai születésű Lévai Katalin hosszú bűnlajstrommal rendelkezik. A 34 éves nő ellen csalás, és kiskorú veszélyeztetése miatt adott ki a Fővárosi Törvényszék európai elfogatóparancsot, a Pesti Központi kerületi Bíróság pedig csalás és zaklatás ügyében rendelte el a nő elfogását.

Lévai Katalin ellen hét körözés is érvényben van. Fotó: police.hu

Lévai Katalint 2024 szeptembere óta keresik

Ahogy az a körözésben olvasható, Lévai Katalin 1981-ben született Gyulán, és 2024 szeptembere óta keresik.

Új, kibővített iroda nyílt a Békés vármegyei vállalkozásokért – galériával

Immáron országszerte 18 iroda szolgálja a vállalkozók fejlődését, támogatását és összefogását. Szerdán ugyanis megnyílt a VOSZ új Vállalkozásfejlesztési és Széchenyi Kártya Programirodája a Csaba Center harmadik emeletén.

Megnyílt a VOSZ új Vállalkozásfejlesztési és Széchenyi Kártya Programirodája a Csaba Center harmadik emeletén. Fotó: Bencsik Ádám

Az ünnepélyes megnyitó eseményen a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Békés vármegyei elnöke köszöntötte a résztvevőket. Losonczi István elmondta, nem csupán egy új helyszínről van szó, hanem egy mérföldkőről a szervezet életében.

Változás jön az egyik hazai banknál: letilthatják a kártyáját, ha nem figyel

Komoly változás elé néz az egyik hazai bank több százezer ügyfele. A pénzintézet a következő hónapokban teljesen kivezeti a Mastercard bankkártyát, és mindenki Visa kártyát kap helyette.

Az Erste Bank kivezeti a Mastercard kártyákat. Forrás: shutterstock

Az Erste Bank végleg búcsút int az eddig széles körben kínált Mastercard kártyáknak. A folyamat mindenkit érint, aki jelenleg Mastercarddal fizet, függetlenül attól, mikor járna le a kártyája.

A Tisza Párt káoszt teremtene, Magyar Péter egy humbug ember: csabaiak a Tisza-adóról

Míg Magyar Péter korábban a személyi jövedelemadó csökkentését ígérte, a kiszivárgott tervek szerint a Tisza Párt háromkulcsos, progresszív szja-t vezetne be, ami a legtöbb dolgozó számára emelést jelentene. A családi adókedvezményeket is megnyirbálnák. Magyar Péterék adóterveiről, a tervezett szja-emelésről, a Tisza-adóról a békéscsabaiak is elmondták véleményüket.

A személyi jövedelemadó jelenleg 15 százalék, mindenkinek ennyit kell fizetnie, akár átlagbér alatt, akár átlagbér felett keres. A 2025. májusi adatok szerint a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 702 ezer forint volt, míg a bruttó mediánkereset 562 ezer forintot tett ki, mind a kettő közel 8 százalékkal volt több az előző évinél. A Tisza-adó, Magyar Péterék adótervei miatt immár az átlagbért keresők is kevesebb pénzből gazdálkodhatnának hónapról hónapra.