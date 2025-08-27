1 órája
Gyulai nő a bűnözők koronázatlan királynője – fél Európa vadászik rá!
Nem semmi ügy: egy gyulai nőt már mindenki keres. Lévai Katalin ellen hét körözés van érvényben, köztük három európai elfogatóparancs. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. augusztus 27-én.
Békés vármegyei Facebook-csoportokban kezdett el terjedni a nő neve és fényképe. A gyulai születésű Lévai Katalin hosszú bűnlajstrommal rendelkezik. A 34 éves nő ellen csalás, és kiskorú veszélyeztetése miatt adott ki a Fővárosi Törvényszék európai elfogatóparancsot, a Pesti Központi kerületi Bíróság pedig csalás és zaklatás ügyében rendelte el a nő elfogását.
Lévai Katalint 2024 szeptembere óta keresik
Ahogy az a körözésben olvasható, Lévai Katalin 1981-ben született Gyulán, és 2024 szeptembere óta keresik.
Új, kibővített iroda nyílt a Békés vármegyei vállalkozásokért – galériával
Immáron országszerte 18 iroda szolgálja a vállalkozók fejlődését, támogatását és összefogását. Szerdán ugyanis megnyílt a VOSZ új Vállalkozásfejlesztési és Széchenyi Kártya Programirodája a Csaba Center harmadik emeletén.
Az ünnepélyes megnyitó eseményen a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Békés vármegyei elnöke köszöntötte a résztvevőket. Losonczi István elmondta, nem csupán egy új helyszínről van szó, hanem egy mérföldkőről a szervezet életében.
Változás jön az egyik hazai banknál: letilthatják a kártyáját, ha nem figyel
Komoly változás elé néz az egyik hazai bank több százezer ügyfele. A pénzintézet a következő hónapokban teljesen kivezeti a Mastercard bankkártyát, és mindenki Visa kártyát kap helyette.
Az Erste Bank végleg búcsút int az eddig széles körben kínált Mastercard kártyáknak. A folyamat mindenkit érint, aki jelenleg Mastercarddal fizet, függetlenül attól, mikor járna le a kártyája.
A Tisza Párt káoszt teremtene, Magyar Péter egy humbug ember: csabaiak a Tisza-adóról
Míg Magyar Péter korábban a személyi jövedelemadó csökkentését ígérte, a kiszivárgott tervek szerint a Tisza Párt háromkulcsos, progresszív szja-t vezetne be, ami a legtöbb dolgozó számára emelést jelentene. A családi adókedvezményeket is megnyirbálnák. Magyar Péterék adóterveiről, a tervezett szja-emelésről, a Tisza-adóról a békéscsabaiak is elmondták véleményüket.
A személyi jövedelemadó jelenleg 15 százalék, mindenkinek ennyit kell fizetnie, akár átlagbér alatt, akár átlagbér felett keres. A 2025. májusi adatok szerint a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 702 ezer forint volt, míg a bruttó mediánkereset 562 ezer forintot tett ki, mind a kettő közel 8 százalékkal volt több az előző évinél. A Tisza-adó, Magyar Péterék adótervei miatt immár az átlagbért keresők is kevesebb pénzből gazdálkodhatnának hónapról hónapra.
Folytatódik a döbbenet, nem bírnak leállni a betörők – közösségi kezdeményezésre gyűjtés indul a fiatalokért
Folytatódtak az egész várost megdöbbentő betörések. Közösségi kezdeményezésre most adománygyűjtés indul, hogy a békési fiataloknak ne kelljen abbahagyniuk azt a munkát, amit megkezdtek.
Az adománygyűjtés előzménye a közelmúltra tekint vissza, amikor a Békési Fiatalokért Egyesület a Facebookon-oldalán számolt be arról az egész várost megdöbbentő hírről, amely szerint betörtek a raktárukba, és eltulajdonítottak egy JBL 710 PartyBox hangfalat, egy EPSON vetítőprojektort és több liternyi szeszes italt.
Bezárta kapuit a gyulai íjász világbajnokság – galériával
A kedd esti zárórendezvénnyel véget ért Gyulán a HDH-IAA Történelmi Íjász Világbajnokság. A 32 ország közel 500 íjásza hat napon át versengett az érmekért a fürdővárosban immár negyedszer megrendezett íjász világbajnokságon.
Íjjász világbajnokság - díjátadó gálaFotók: Kiss Zoltán
Ekkora létszámmal még nem rendeztek történelmi íjász világbajnokságot, mint augusztus 20. és 26. között Gyulán. Harminckét ország küldte el legjobbjait a fürdővárosba, több mint ötszázan fogtak íjat és mintegy 800 nevezés érkezett.
Elindult a Sporthét a város főterén – galériával
Kedden ismét elstartolt Békéscsaba egyik legjobban várt sportos rendezvénye a Szent István téren. A Sporthéten idén is naponta több tucatnyi vármegyeszékhelyen működő sportszervezet és sportág mutatkozik be.