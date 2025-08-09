Édesapák fogtak össze a leukémiás kislányért, de a steril szobára még mindig gyűjtenek

Mindössze 4 éves a kislány. Nála 2024 novemberében diagnosztizálták a súlyos betegséget: leukémia. Édesanyja se egészséges, műtétre vár. Kevéske pénzüket felemészti a kezelésekre utazás, az apa által bejelentett válási szándék, s az ezzel járó bizonytalanság. Eddigi hódmezővásáhelyi otthonukból menniük kell.

A leukémia és a gyógyító kezelések megviselik Boglárka immunrendszerét Fotó: BMH

Az anyuka mezőhegyesi testvére, Kubik László tett közzé egy felhívást, abban leírta, milyen szorult helyzetbe kerültek. Ők is szerény körülmények között élnek, de segítséggel szeretnék megoldani anya-lánya lakhatását.

A leukémia nem kíméli Bogika immunrendszerét

László elmesélte hírportálunknak az utóbbi hónapok küzdelmeit. Ellátogattunk hozzá Mezőhegyesre, ahol mesterekkel éppen arról beszélgetett, hogyan tovább....

– Mi vagyunk egymásnak a nővéremmel. Olyan nehéz élethelyzetbe kerültünk, amire sose gondoltunk volna. Kislánya, Boglárka nagyon beteg, ezt a helyzetet az se segíti, sőt, nehezíti, hogy a szülők között megromlott a kapcsolat, válás van kilátásban. Hódmezővásárhelyről el kell jönniük. Egy helyi összefogásnak köszönhetően, a nővérem itteni, mezőhegyesi házában kialakítunk egy steril szobát a kislánynak. A fürdőszoba már elkészült – mutatta meg a sorház 20 négyzetméteres lakrészében a munkákat, amiket Kemény László és Kemény István végzett el. Ottjártunkkor Kovács István a villamossági tennivalókat mérte fel.

A Kemény testvéreknek köszönhető az új fürdőszoba Fotó: A szerző felvétele

Családapák: ők már összefogtak, segítenek

Mindannyian egyhangú véleményt fogalmaztak meg: a kislány sorsáért aggódnak, valamennyien családapák. És tenni akarnak Boglárka mielőbbi gyógyulásáért, ahhoz pedig nyugalomra van szüksége. Megteremtik, segítséggel.

A mezőhegyesi önkormányzattól kapnak klímát, azt beszereli majd Bárdos László. Van sok, egyéb ígéret is, például nyílászárók cseréjére. S ha mindezekkel elkészülnének, lehetne kifesteni. Ha előteremtik rá a pénzt. A szerény kis hajlék bebútorozása, a hűtő, a tűzhely megvásárlása mind mind pénz... Ha ezeket is beszerzik, biztosított lesz a kis beteg gyógyulása, felerősödése és az anyuka megnyugvása.

– Most még minden olyan kilátástalan – mondta megkeseredve Kubik László, aki közmunkásként dolgozik, és saját gyermekei mellett aggódik a szegedi klinikán kemoterápiás kezeléseket kapó Bogikáért is.