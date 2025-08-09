54 perce
Édesapák fogtak össze a leukémiás kislányért, de a steril szobára még mindig gyűjtenek
Tragédiák sorát igyekszik anya és kislánya kivédeni, megoldani. Címszavakban leírni is sokkoló: leukémia, válás, pénztelenség, költözés, steril szoba... Hova vigye haza a lábadozó gyermekét az anyuka? – ez itt a nagy kérdés. Talán egy dél-békési városba, ahol van remény az újrakezdésre. De kelle(ene) a segítség.
Mindössze 4 éves a kislány. Nála 2024 novemberében diagnosztizálták a súlyos betegséget: leukémia. Édesanyja se egészséges, műtétre vár. Kevéske pénzüket felemészti a kezelésekre utazás, az apa által bejelentett válási szándék, s az ezzel járó bizonytalanság. Eddigi hódmezővásáhelyi otthonukból menniük kell.
Az anyuka mezőhegyesi testvére, Kubik László tett közzé egy felhívást, abban leírta, milyen szorult helyzetbe kerültek. Ők is szerény körülmények között élnek, de segítséggel szeretnék megoldani anya-lánya lakhatását.
A leukémia nem kíméli Bogika immunrendszerét
László elmesélte hírportálunknak az utóbbi hónapok küzdelmeit. Ellátogattunk hozzá Mezőhegyesre, ahol mesterekkel éppen arról beszélgetett, hogyan tovább....
– Mi vagyunk egymásnak a nővéremmel. Olyan nehéz élethelyzetbe kerültünk, amire sose gondoltunk volna. Kislánya, Boglárka nagyon beteg, ezt a helyzetet az se segíti, sőt, nehezíti, hogy a szülők között megromlott a kapcsolat, válás van kilátásban. Hódmezővásárhelyről el kell jönniük. Egy helyi összefogásnak köszönhetően, a nővérem itteni, mezőhegyesi házában kialakítunk egy steril szobát a kislánynak. A fürdőszoba már elkészült – mutatta meg a sorház 20 négyzetméteres lakrészében a munkákat, amiket Kemény László és Kemény István végzett el. Ottjártunkkor Kovács István a villamossági tennivalókat mérte fel.
Családapák: ők már összefogtak, segítenek
Mindannyian egyhangú véleményt fogalmaztak meg: a kislány sorsáért aggódnak, valamennyien családapák. És tenni akarnak Boglárka mielőbbi gyógyulásáért, ahhoz pedig nyugalomra van szüksége. Megteremtik, segítséggel.
A mezőhegyesi önkormányzattól kapnak klímát, azt beszereli majd Bárdos László. Van sok, egyéb ígéret is, például nyílászárók cseréjére. S ha mindezekkel elkészülnének, lehetne kifesteni. Ha előteremtik rá a pénzt. A szerény kis hajlék bebútorozása, a hűtő, a tűzhely megvásárlása mind mind pénz... Ha ezeket is beszerzik, biztosított lesz a kis beteg gyógyulása, felerősödése és az anyuka megnyugvása.
– Most még minden olyan kilátástalan – mondta megkeseredve Kubik László, aki közmunkásként dolgozik, és saját gyermekei mellett aggódik a szegedi klinikán kemoterápiás kezeléseket kapó Bogikáért is.
A leukémiás gyermek a kemoterápia után hova is menjen haza?
Belegondolt, ha elkészül a kis házrész, a Szegedre utazás (nem tömegközlekedhet a leukémiás gyermek, hiszen immunrendszere alaposan legyengült) is alaposan megterheli az anyuka pénztárcáját. Autójuk nincs, segítségre szorulnak.
A csongrádiak megyei portálja már írt a család körülményeiről. A jó szándékú emberek Kubik Máriának és kislányának, Boglárkának, ha szeretnének, s ha tudnak segíteni, az alábbi számlaszámon megtehetik: Kubik Mária Magdolna OTP 11773339-01007691-00000000, IBAN: HU71 11773339-01007691-00000000, SWIFT kód: OTPVHHUHB