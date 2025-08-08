A zeneterápiáé volt a főszerep a Lélektangón - videóval

A Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete pénteken délelőtt a könyvtárban tartotta meg Lélektangó című programsorozatának legújabb etapját. Ádász István elnök és Szabó Alexandra rendezvényszervező elmondta, laza, könnyed kikapcsolódásra, lelki töltekezésre készültek. Rengeteget kirándulnak, sportolnak, de a pszichének is kell a betevő. A zenével, a tánccal új perspektívát nyithatnak az életükben.

A sorstársak áhítattal hallgatták a megzenésített verseket Fotó: Dinya Magdolna

– Ez az első zeneterápiás foglalkozásunk; ami jó hatással lehet a fizikai, emocionáis, mentális, szociális és kognitív területeink fejlődésére. Nagy örömünkre több mint hetvenen jelentkeztek a programra – tették hozzá.

A Lélektangóra különleges tájak hangszereit is elhozta Szabó Mátyás

Szabó Mátyás hangsúlyozta, kettős szerepben van jelent; dalszerzőként, zenészként, valamint zeneterapeutaként vesz részt a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesületének rendezvényén.

– Az első felvonásban népdalokat, majd ismert írók megzenésített verseit adom elő; a mondanivaló és a lélekre ható üzenet lesz erős. A terápia során pedig hetven embert igyekszem megmozgatni, a zenét, mint eszközt használom fel arra, hogy mentálisan jobb állapotba hozzam a résztvevőket. Különleges hangszereket – soki, sansula, nyelvesdob, esődob, djembe – hoztam magammal – részletezte.

A nap a zenei csemege után tánccal, a Salsa Műhely bemutatójával folytatódott; a formáció a parkettre is várta a sorstársakat és hozzátartozóikat.