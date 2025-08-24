augusztus 24., vasárnap

Békés vármegye

1 órája

Ezt néztétek ezen a héten - videóval

A hét zárásaként mutatjuk a legnézettebb heti videóinkat.

Beol.hu

Kedd reggeltől megindult a roham Békésben is az idei év Ország Tortájáért, augusztus 20-a ugyanis nem csak államalapításunk és Szent István ünnepe, hanem egy édes hagyományé is. A nyertes alkotás, a DCJ Stílusgyakorlat gyulai cukrászok mesterműve, egy szelet ára 1890 forint, míg a 2025-ös cukormentes Ország Tortája, az Álmodozó, 1690 forintért kóstolható meg.

Ráharaptak az ország tortájára, bejött a Stílusgyakorlat Békésben is

A torták minőségének védelme érdekében csak a jövő év elejétől lesznek nyilvánosak a receptek, addig csak az Ipartestület tagjai készíthetik a finomságokat, szerencsére Békés vármegyében is többen, több üzletben kínálhatják az Ország Tortája 2025 finomságait.  

Eltűnt egy időre az Eiffel-torony, de már régi fényében ragyog a Dobozi úton

Egyik napról a másikra eltűnt a helyéről az Eiffel-torony. Megdöbbenve látták az arra járók, hogy hiányzik a pompázatos építmény a Dobozi útról. Immáron azonban újra régi fényében ragyog, ott voltunk a visszaemelésénél.

Megnéztük, milyen volt az első parasztolimpia Mezőmegyeren

Futball-labda helyett szalmabála, talicska, kanna, létra lelt otthonra a mezőmegyeri sportpályán, ahol biciklikerekekből alkotva megjelent az olimpiai ötkarika is. Itt kapott helyet az első mezőmegyeri parasztolimpia a MenőMegyer Egyesület szervezésében, a hagyományteremtő szándékkal életre hívott MenőPiknik keretében. A Beol.hu is megnézte, hogy milyen feladatokkal várták a benevezett csapatokat.

Megnéztük a tűzijátékot, belehallgattunk a Magna Cum Laude koncertjébe

Szent István öröksége élő üzenet mindenki számára – hangsúlyozta ünnepi beszédében Szarvas Péter polgármester. Az augusztus 20-ai békéscsabai programok tűzijátékkal, valamint Magna Cum Laude-koncerttel értek véget.

Jövőnk is lesz Európában – méltó módon ünnepeltek Gyulán

Gazdag programmal várták az érdeklődőket szerdán délután, és este Szent István napján Gyulán. Az államalapítás ünnepe alkalmából tartott eseményen Kónya István, a város alpolgármestere mondott beszédet.

Teaszertartás, karate, origami – japán varázslat volt Békéscsabán

Különleges, a felkelő nap országát bemutató program kezdődött szombaton délelőtt a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeumban. A Japán Nap ezúttal is számos érdekességet tartogatott azok számára, akik érdeklődnek a távol-keleti ország egyedi kultúrája iránt.

Motoroshad gurult át Békésen: látványos fotókon és videón a felvonulás

Látványos motoros felvonulást tartottak szombaton a Békési Motoros Baráti Kör szervezésében a megye névadó városában, a Madzagfalvi Napok részeként. A motoros felvonuláson mintegy 150-200 motoros vett részt.

 

