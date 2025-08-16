augusztus 16., szombat

Látványfőzés

1 órája

Mindenki meghökkent, hogy miként készült a lecsó a békéscsabai piacon

Címkék#Szeretlek Békéscsaba Egyesület#Frankó Attila#lecsó

Ismét nagy sikert aratott szombaton a békéscsabai piacon a Szeretlek Békéscsaba Egyesület elnöke. Frankó Attila látványfőzésének mostani különlegessége az volt többek között, hogy csikós ruhában készítette a lecsót és kínálta a kóstolót.

Licska Balázs

Frankó Attila, a Szeretlek Békéscsaba Egyesület elnöke elmondta, hogy a szombati, békéscsabai piacon tartott látványfőzés során lecsót készített. Termelőktől kapott paradicsomot, paprikát és hagymát, valamint csabai kolbász is került az ínycsiklandó ételbe, amelyből kóstolónyi adagokat kínált. Mindenki számára hangsúlyozta: a békéscsabai piacon kapható minden alapanyag, számos fűszer – kiváló minőségben –, amire szükség van a lecsóhoz.

Mindenki meghökkent, hogy miként készült a lecsó a békéscsabai piacon
Ismét nagy sikert aratott Frankó Attila látványfőzése a békéscsabai piacon. Fotó: Szeretlek Békéscsaba Egyesület

Nagy siker volt a látványfőzés a békéscsabai piacon

Jól sikerült a látványfőzés – értékelt. A mostani alkalom különlegessége is az volt, hogy csikós ruhában készítette ételt. Több, távolról, például Szombathelyről, Hódmezővásárhelyről, Romániából érkezett vásárló jelezte neki, hogy az ő piacukon nincs ilyen program, tehát ettől is egyedi a békéscsabai piac. Kérdezték tőle, hogy nincs-e melege, amire persze igen volt a válasz hőségriadó idején, de megtette azt, ami tőle tellett. 

A lecsó mellé vizet is osztottak a hőségriadóra tekintettel 

Amellett, hogy Frankó Attila kínálta a lecsót, a Szeretlek Békéscsaba Egyesület önkéntesei vizet osztottak, tekintettel a hőségriadóra. 

 

