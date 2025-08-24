Eszternek lételeme, hogy nála legyen a labda

Van, ki-e települést nem ismeri focis berkekben: Telki? Telkiben – nevezzük a foci tehetségeinek egyik fellegváraként – szóval ott volt egy lány focista, s amikor megpillantottuk, olyan ismerősnek véltük. Azt írták, a női labdarúgás napján, hogy a Gyulai Amazonok válogatott labdarúgói is pályára léptek. És igen, közöttük volt a régiós válogatott U10-es csapat tagjaként a magyarbánhegyesi, napjainkban Kunágotán tanuló labdarúgó, Farkas Eszter.

Farkas Eszter, a lány focista: támogató szülő háttérrel párosul fantasztikus szorgalom, kitartás. Fotó: Facebook

A lány focista lett, első lépései óta rúgja a bőrt

Őszinte kíváncsisággal eredtünk a hír és a tehetséges focista nyomába, aki mindössze 2 éves volt, amikor megismerkedett a labdarúgással nagypapája és nagybátyja révén. A magyarbánhegyesi Farkas Eszter mondhatni az első lépései után már rúgta a bőrt. Szerelem volt első látásra, hiszen látszott, hogy nagy barátságban van a labdával, ennek köszönhetően járt ovifoci foglalkozásokra is.

Az óvodai ballagás után is töretlen maradt lelkesedése, a labdarúgás iránti elköteleződése. A mindig mosolygós és vidám focista a Kunágota TE egyesületében lett igazolt labdarúgó, így hamar versenyeken is kipróbálta magát a Bozsik programban, ahol minden fesztiválon részt vett.

A tavalyi év változásokat hozott Eszter és családja életében: 2024. nyarán Molnár Ágnes, a Gyulai Amazonok leány labdarúgó egyesületének technikai vezetője megkereste Samu János edzőt, hogy próbaedzésre elhívja Esztert a 3 éve kiemelt képzési központként működő női egyesületükbe, Gyulára.

A Gyulai Amazonok felfedezték a kislányt

A közeg és a bajnoki rendszerben (Leány U-10 országos bajnokság) való szereplés lehetősége érdekében átigazolt a kislány még akkor, a nyáron. Az elmúlt egy évben Eszter támogató szülői hozzáállásának hála, alig hagyott ki 1-1 edzést, minden alkalommal lelkesen vesz részt versenyeken és edzéseken. A bajnokság végén, 2025. májusában a Szegedi Női Labdarúgó Akadémia kijelölt régiós válogatott (U-10 korosztály) edzője beválogatta a szűk keretbe, így a déli U10-es régiós válogatott tagjaként Telkiben szerepelhetett a női labdarúgás napján. Az egész napos programon Magyarország négy régiós válogatottja (Déli, Közép, Nyugat, Kelet) U10-U12 és U14-es) játszott egymás ellen. A gyulai női egyesület minden korosztályba adott tehetségeket, köztük Farkas Esztert is.