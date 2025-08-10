augusztus 10., vasárnap

Hétfőtől öt napra lakat kerül a hivatalra

Halaszthatatlan ügyekben telefonon lehet őket kereseni.

Néhány napig zárva tartanak

Forrás: shutterstock

Hétfőtöl péntekig Biharugra Község Önkormányzat Képviselő-testülete igazgatási szünetet rendelt el. Ezeken a napokon az Okányi Közös Önkormányzati Hivatal Biharugrai Kirendeltsége zárva tart. Halaszthatatlan ügyekben hívja a 0630/3015607 telefonszámot - olvasható Biharugra Község Önkormányzata oldalán.

 

