4 órája
Hétfőtől öt napra lakat kerül a hivatalra
Halaszthatatlan ügyekben telefonon lehet őket kereseni.
Néhány napig zárva tartanak
Forrás: shutterstock
Hétfőtöl péntekig Biharugra Község Önkormányzat Képviselő-testülete igazgatási szünetet rendelt el. Ezeken a napokon az Okányi Közös Önkormányzati Hivatal Biharugrai Kirendeltsége zárva tart. Halaszthatatlan ügyekben hívja a 0630/3015607 telefonszámot - olvasható Biharugra Község Önkormányzata oldalán.
17 órája
Óriási érdeklődés mellett zajlik a Szanafeszt - videóval, galériával
