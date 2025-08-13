Kiderült, mennyi békéscsabai ingatlan felel meg az Otthon Start feltételeinek

A fix 3 százalékos kamatozású, akár 25 éves futamidővel és 10 százalékos önerővel elérhető lakáshitel soha nem látott lehetőséget nyit azok számára, akik első lakás vagy ház vásárlásában gondolkodnak – írták az Otthon Start program honlapján. Maximum 100 millió forintos lakást vagy 150 millió forintos házat lehet vásárolni, a négyzetméterár nem lehet több 1,5 millió forintnál.

Négyből három ingatlan felel meg a kedvezményes lakáshitel követelményeinek

Az eladó lakások és házak kínálatát lefedő több mint 135 ezer ingatlanhirdetésből 102 ezer felel meg a fix 3 százalékos kamatozású lakáshitelnek feltételeinek – ismertették az ingatlan.com felmérésében. Azaz négyből három ingatlan megfelel a követelményeknek, ugyanakkor az egyes nagyvárosokban óriási különbségek lehetnek.

Budapesten a legmagasabb az eladó lakások, házak négyzetméterára

Budapesten a legmagasabb az eladó lakások és házak átlagos négyzetméterára, több mint 1,3 millió forint, és a fővárosban a meghirdetett ingatlanok mindössze 41 százaléka felel meg a követelményeknek.

A békéscsabai meghirdetett ingatlanok szinte mindegyike belefér az Otthon Start programba

A vármegyeszékhelyek közül Békéscsaba az egyik, ahol egy adott összegből a legnagyobb otthon vásárolható, mivel itt 429 ezer forint az átlagos négyzetméterár. Ráadásul itt az eladó lakások mindegyike, az eladó házak pedig 96,5 százaléka megfelel a követelményeknek: előbbi nem lehet több mint 100 millió forintnál, utóbbi pedig 150 millió forintnál. Összességében ez 98 százalékos lefedettséget jelent.

Öt év alatt 50 ezer lakás épülhet országszerte, főleg Budapesten és környékén

A Duna House, Otthon Start programmal kapcsolatos közleményében azt írták: a kormányrendelet szerint minden olyan lakásfejlesztés, amely legalább 250 lakás építését célozza, illetve ezek minimum 70 százaléka megfelel a 3 százalékos lakáshitel feltételeinek, nemzetgazdaságilag kiemelt beruházásnak minősülhet. A kormány várakozásai szerint a program keretében jövőre 20-25 ezer lakás fejlesztése indulhat el, öt év alatt pedig összesen akár 50 ezer lakás épülhet fel országszerte, főleg a fővárosban és az agglomerációban.