Nem drog, de könnyen függővé tesz – ezt a legális cuccot veszi most mindenki

Kína régóta próbálja levetkőzni a sztereotípiákat, amelyek az olcsó árucikkekhez kötik. Legújabb dobásukkal már sikerült meghódítaniuk a világot, kitört a Labubu-őrület. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. augusztus 26-án.

Beol.hu

Az elmúlt években már láthattuk, ahogy kínai videojátékok dollármilliárdokat termelnek, helyi kávézóláncok terjeszkednek New Yorkban, vagy éppen kínai sminkmárkák jelennek meg a globális piacon. Az igazi áttörést azonban egy különös játékfigura hozta meg: a Labubu.

A Labubu nagy áttörést hozott Kínának
A Labubut a kínai Pop Mart cég gyártja és forgalmazza. Fotó: shutterstock.com

Mi az a Labubu?

Sokaknál felmerülhet a kérdés, hogy mi is az a Labubu, ami egyébként annyira nem meglepő, hiszen Magyarországra alig egy-két hónapja érkezett csak meg az új plüssfigura. Labubu egy kis, szőrmók-szerű lény nagy fülekkel, hegyes fogakkal, és egyfajta huncut, groteszk, de aranyos megjelenéssel. A figurákat 2015-ben találta ki egy hongkongi művész, Lung Ka-szing, de a üzlet csak 2019-ben indult be, miután összefogott a Pop Marttal, amely akkor már öt éve foglalkozott úgynevezett vakdobozos játékforgalmazással. 

A veronai halálbusz csabai sofőrje nem adja fel: ártatlanságát akarja bizonyítani

A békéscsabai V. János jelenleg börtönbüntetését tölti a 2017-ben történt, 18 halálos áldozattal járó tragédia miatt. A jogerős ítélet szerint ő vezette a veronai halálbuszt, friss hírek szerint viszont még most sem adta fel, hogy bebizonyítsa ártatlanságát.

Veronai halálbusz: perújrafelvételt szeretne a csabai sofőr.
A veronai halálbusz balesete egyike az utóbbi évek legszörnyűbb tragédiájának, a sofőr szeretné bebizonyítani ártatlanságát. Fotó: AFP

2017. január 20-án a budapesti Szinyei Merse Pál Gimnázium diákjai és tanárai éppen hazafelé tartottak az olaszországi sítúráról, amikor a veronai autópályán a jármű a szalagkorlátnak hajtott, majd egy hídpillérnek ütközött és lángba borult. A buszon a két sofőrrel együtt összesen 56-an utaztak. 18-an meghaltak és sokan megsérültek – a veronai halálbusz tragédiája az elmúlt évek egyik legszörnyűbb balesete. 

Már tart a környék legextrémebb horgászversenye – fotók

Harmadik alkalommal rendezik meg a napokban az ICM-Körös Versenyt a Hármas-Körösön, Gyomaendrődön. A horgászverseny célja ezúttal is a folyó nagy testű pontyainak és amurjainak megfogása.

ICM-Körös Verseny

Fotók: Ambruzs-Szabó József

Az egyhetes, magánszervezésű bojlis horgászverseny 25 csapat részvételével szombaton kezdődött el és szombatig tart a Gyomaendrődi vasúti híd és a Danzugi-holtág kifolyó közötti 10 km-es szakaszon. A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége (KHESZ) által kezelt vizeken zajló megmérettetés történései a verseny Facebook-oldalán is követhetők.

Nem lesz tanítás? Két kémény is leborult az iskolában

Két kémény is leborult az iskolában, jelentős károkat okozva. A július 7-ei vihar súlyosan megrongálta a füzesgyarmati általános iskola tetőszerkezetét. Most kiderült, hogy miként állnak a helyreállítási munkálatok, és hogy mehetnek-e szeptember 1-jén a diákok a suliba.

megrongálódott a füzesgyarmati iskola
A füzesgyarmati általános iskolánál zajló munkálatokról a minap egyeztettek. Fotó: Kónya István Facebook-oldala

A július 7-ei vihar súlyosan megrongálta a füzesgyarmati Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tetőszerkezetét, két vasbeton kémény leborult. Az egyik átszakította a tetőt és a födémet, majd az igazgatóhelyettesi irodába zuhant, ahol jelentős szerkezeti károkat okozott. A helyiségben senki sem volt, így nem sérült meg senki – ismertette Kónya István, a Békés vármegyei közgyűlés tanácsnoka.

Óriási görögdinnyés razzia indult, kiderült mi volt az idei szezonban a legnagyobb gond

Óriási razzia indult, vizsgálták a nagykereskedőket, a kiskereskedelmi láncokat és az út menti árusítóhelyeket is. A görögdinnye-ellenőrzések tapasztalatairól, a minőségről, hogy mennyi bírságot szabtak ki és mennyi terméket semmisítettek meg, most számolt be a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.

görögdinnye-ellenőrzés: több hiányosságot is találtak
A görögdinnye-ellenőrzések eredményeként milliós bírságokat is kiszabtak, több száz kilogramm terméket semmisítettek meg. Fotó: MW-archív

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a vármegyei kormányhivatalokkal együttműködve átfogó razziát indított a nyári szezonban. A görögdinnye-ellenőrzések során a szakemberek a termékek minőségét, jelölését és nyomon követhetőségét vizsgálták, mind a nagykereskedőknél, mind a kiskereskedelmi láncoknál, mind az út menti árusítóhelyeknél.

Jön a Telekomos leállás, sokan internet nélkül maradhatnak

Ideiglenes szolgáltatáskiesés várható hálózatfejlesztés miatt. Mutatjuk, hogy hol és mikor!

Jön a Telekomos leállás, sokan internet nélkül maradhatnak
Karbantartás miatt nem lesz internet sem. Fotó: shutterstock.com

A Magyar Telekom tájékoztatása szerint a helyi áramszolgáltató és a szolgáltató saját hálózatfejlesztési munkái miatt több alkalommal is szünetelhet az internet-, televízió- és telefonszolgáltatás Békéscsabán, valamint Dobozon.

Régi álom válik valóra a településen – elkezdődött a várva várt útfelújítás

Elkezdődött Köröstarcsa egyik legfontosabb útszakaszának felújítása – jelentette be Dankó Béla országgyűlési képviselő, Lipcsei Zoltán polgármester és Cserkúti András, a Magyar Közút Békés vármegyei igazgatója. A 47-es úttól a Tarcsai Agrár Zrt.-ig tartó köröstarcsai útfelújítás mintegy 90 millió forintból valósul meg.

régóta várták az útfelújítást köröstarcsán
Lipcsei Zoltán, Dankó Béla és Cserkúti András az útfelújítás helyszínén Fotó: Jenei Péter

Dankó Béla országgyűlési képviselő a köröstarcsai útfelújítás kapcsán elmondta, nagyon régi problémát orvosolnak a fejlesztéssel: – Egy olyan útszakasz újulhat meg, amelynek rekonstrukciója régi vágya volt a településnek – fogalmazott. – A felújítás a Magyar Közút saját kivitelezésében készülhet el közel egy kilométeres hosszon.

 

