Nem drog, de könnyen függővé tesz – ezt a legális cuccot veszi most mindenki

Az elmúlt években már láthattuk, ahogy kínai videojátékok dollármilliárdokat termelnek, helyi kávézóláncok terjeszkednek New Yorkban, vagy éppen kínai sminkmárkák jelennek meg a globális piacon. Az igazi áttörést azonban egy különös játékfigura hozta meg: a Labubu.

A Labubut a kínai Pop Mart cég gyártja és forgalmazza. Fotó: shutterstock.com

Mi az a Labubu?

Sokaknál felmerülhet a kérdés, hogy mi is az a Labubu, ami egyébként annyira nem meglepő, hiszen Magyarországra alig egy-két hónapja érkezett csak meg az új plüssfigura. Labubu egy kis, szőrmók-szerű lény nagy fülekkel, hegyes fogakkal, és egyfajta huncut, groteszk, de aranyos megjelenéssel. A figurákat 2015-ben találta ki egy hongkongi művész, Lung Ka-szing, de a üzlet csak 2019-ben indult be, miután összefogott a Pop Marttal, amely akkor már öt éve foglalkozott úgynevezett vakdobozos játékforgalmazással.

