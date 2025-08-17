Fontos az egészséged? Teszteld tudásod!

1. Mi a koleszterin? Egy viaszos, zsírszerű anyag, ami természetes módon megtalálható a szervezet minden sejtjében. Helyes válasz Rossz válasz Egy francia étel. Helyes válasz Rossz válasz Bogyós gyümölcsökben található vitamin. Helyes válasz Rossz válasz Egy ártalmatlan betegség, ami leginkább gyermekek között terjed. Helyes válasz Rossz válasz

2. Mi az a BMI? Testtömeg index mutatószáma. Helyes válasz Rossz válasz Bűnmegelőzési Intézmény rövidítése. Helyes válasz Rossz válasz Egy ázsiai ország nevének rövidítése. Helyes válasz Rossz válasz Egy vitamin, ami a csontok fejlődésért felelős. Helyes válasz Rossz válasz

3. Melyik anyagnak van a legnagyobb szerepe a csontok fejlődésében és védelmében? Kalcium Helyes válasz Rossz válasz Kén Helyes válasz Rossz válasz B-vitamin Helyes válasz Rossz válasz Szelén Helyes válasz Rossz válasz

4. Mit érdemes enni magnéziumhiány esetében? Dinnyét. Helyes válasz Rossz válasz Leveleszöldségeket. Helyes válasz Rossz válasz Tengeri halat. Helyes válasz Rossz válasz Déli gyümölcsöket. Helyes válasz Rossz válasz

5. Mit mutat a pulzus? A szív percenkénti összehúzódásainak a számát. Helyes válasz Rossz válasz A szívből kiáramló vér mennyiségét. Helyes válasz Rossz válasz A szív összehúzódásának nagyságát. Helyes válasz Rossz válasz A vér áramlásának sebességét. Helyes válasz Rossz válasz

6. Hogyan lehet természetes úton hozzájutni a D-vitaminhoz? Sok vizet kell inni. Helyes válasz Rossz válasz Sok húst kell enni. Helyes válasz Rossz válasz Ki kell menni a napra. Helyes válasz Rossz válasz Természetes úton nem lehet hozzájutni. Helyes válasz Rossz válasz

7. Ki fedezte fel a C-vitamint? Szent-Györgyi Albert Helyes válasz Rossz válasz Semmelweis Ignác Helyes válasz Rossz válasz Réthy Pál Helyes válasz Rossz válasz Pándy Kálmán Helyes válasz Rossz válasz