Kvíz

38 perce

Fontos az egészséged? Teszteld tudásod!

Címkék#játék#egészség#kvíz

Te mennyire vagy otthon az egészséggel kapcsolatos témákban? Kvízünkben most letesztelheted.

Beol.hu
1.
Mi a koleszterin?
2.
Mi az a BMI?
3.
Melyik anyagnak van a legnagyobb szerepe a csontok fejlődésében és védelmében?
4.
Mit érdemes enni magnéziumhiány esetében?
5.
Mit mutat a pulzus?
6.
Hogyan lehet természetes úton hozzájutni a D-vitaminhoz?
7.
Ki fedezte fel a C-vitamint?
8.
Mit nem érdemes fogyasztani lefekvés előtt?

 

A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
