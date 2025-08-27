Csodás fotókkal ünnepelték olvasóink a kutyák világnapját

A kutyák világnapja mindig különleges alkalom. A gazdik ilyenkor nemcsak hűséges társaikat ünneplik, hanem a tőlük nap mint nap kapott szeretetet is. A jeles nap alkalmából idén arra kértük olvasóinkat a Facebook-oldalunkon, hogy osszák meg velünk legkedvesebb kutyás fotójukat. A felhívásra elképesztő mennyiségű kép és hozzászólás érkezett.

Rengeteg képet kaptunk a kutyák világnapja alkalmából. Fotó: beküldött fotó

A kutyák világnapja megmozgatta az olvasókat

A beküldött képek mindegyike azt bizonyítja, hogy kutyáink nemcsak házőrzők vagy játszótársak, hanem a család igazi tagjai, akik feltétel nélkül adnak szeretetet. A hozzászólásokból sütött a büszkeség, a szeretet és a ragaszkodás, hiszen minden gazdi számára a saját kutyusa a legkülönlegesebb a világon.