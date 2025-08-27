1 órája
Csodás fotókkal ünnepelték olvasóink a kutyák világnapját
Gazdik és kedvenceik együtt ünnepeltek. Olvasóink több száz fotón mutatták meg, mennyi örömöt és szeretetet tudnak adni a kutyák a mindennapokban.
A kutyák világnapja mindig különleges alkalom. A gazdik ilyenkor nemcsak hűséges társaikat ünneplik, hanem a tőlük nap mint nap kapott szeretetet is. A jeles nap alkalmából idén arra kértük olvasóinkat a Facebook-oldalunkon, hogy osszák meg velünk legkedvesebb kutyás fotójukat. A felhívásra elképesztő mennyiségű kép és hozzászólás érkezett.
A kutyák világnapja megmozgatta az olvasókat
A beküldött képek mindegyike azt bizonyítja, hogy kutyáink nemcsak házőrzők vagy játszótársak, hanem a család igazi tagjai, akik feltétel nélkül adnak szeretetet. A hozzászólásokból sütött a büszkeség, a szeretet és a ragaszkodás, hiszen minden gazdi számára a saját kutyusa a legkülönlegesebb a világon.
Kutyák Világnapja - válogatás az olvasói fotókbólFotók: Beküldött fotók
A kommentek között remekül elkapott pillanatok bújtak meg, volt, aki a kedvencét játék közben kapta lencsevégre, mások az összebújós, pihenős perceket örökítették meg. A megosztott képeken láthattunk kíváncsian nézelődő kölyköket, méltóságteljes idős kutyákat, életvidáman játszadozó négylábúakat sőt, még vicces helyzetekben elcsípett bundásokat is.
