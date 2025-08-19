augusztus 19., kedd

Állatmentők

1 órája

Te érted ezt? Ölelő karokból hogyan lesz kivert kutya egy tacsi

Címkék#autóbusz állomás#tacsi#baj#állatmentők

Népharag zúdult arra a nőre, aki karjaiban tartott egy tacsit buszra várakozva, majd ledobta és magára hagyta. A kutya még próbálkozott, szaladt utána, a nyomába eredt volna.

Beol.hu

Hétfőn az orosházi autóbusz-állomásról kaptunk telefonos bejelentést a kis tacsi miatt, akit egy ismeretlen kishölgy hagyott el az állomáson, nem is akárhogy – írták hétfő esti bejegyzésükben a Orosházi Állat És Természetvédő Közhasznú Egyesület - Szikhát Kutyamenhely állatmentői. A kutya története nagy visszhangot váltott ki a kommentelőkből.

Eldobta a nő a kutyát az autóbusz-állomás forgatagában
Ez a kutya került utcára. Elárvult percek alatt az autóbusz-pályaudvaron. Forrás: Facebook

A kutya, a kis tacsi menekült az idegenektől

– Szerencsére a bejelentő mindent látott. Elmondása szerint a fiatal lány egy vidékről érkező busszal jött, kezében tartva a kutyát, egészen addig, amíg a másik buszra várt. Amikor a Szegedre tartó busz megérkezett, egyszerűen  ledobta a kutyát, aki rohant utána, majd még bele is rúgott, tudatosítva benne, hogy nem tart rá igényt a továbbiakban. A bejelentő próbálta magához csalni a riadt kutyát, de nem sikerült, hiszen minden más embertől félve elszaladt. Nekünk is nagy csapatmunka volt őt befogni, el is kellett kábítani, hogy sikerüljön.

Az autóbusz-állomáson az állatmentők befogták

Chipet persze nem találtunk benne, de ezúttal nem baj, hiszen további szerencse a történtek után, hogy az autóbusz-állomás tele van kamerákkal. Így minden bizonnyal rögzítette az esetet, és hamarosan meglesz az elkövető, mert természetesen a feljelentést megtesszük – írták közösségi oldalukon.

 

 

