A gyulai várkertben pattogtak a mancsok – látványos bemutatót tartottak - galériával, videóval

A klub tagjai egy rögtönzött versenypályát is felállítottak a várkertben, a kutya agility pedig újra elvarázsolta a közönséget.

Kutya agility varázsolta el a közönséget a gyulai várkertben. Fotó: Beol.hu

Alt Sándor, a Gyulai Kutyás Agility Szabadidősport Klub elnöke elmondta, nyárzáró rendezvényüket tartották szombaton délután. A programot csoportos fegyelmező, egyéni, dog dancing gyakorlatok, agility bemutató, kutyás játékok egyaránt színesítették, egy 3 éves kisfiú látványos szlalomot tartott.

A kutya agility végén barátkozni is lehetett a négylábúakkal

A nézők többször is tapssal jutalmazták a látványos produkciót, a legvégén lehetett barátkozni a kutyákkal, kicsit megsimogatni a négylábúakat.