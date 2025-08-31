2 órája
A gyulai várkertben pattogtak a mancsok – látványos bemutatót tartottak - galériával, videóval
Kutyák hódították meg szombaton délután a gyulai várkertet. A Gyulai Kutyás Agility Szabadidősport Klub látványos bemutatót tartott a különleges környezetben, a kutya agility ezúttal is nagy sikert aratott.
A klub tagjai egy rögtönzött versenypályát is felállítottak a várkertben, a kutya agility pedig újra elvarázsolta a közönséget.
Alt Sándor, a Gyulai Kutyás Agility Szabadidősport Klub elnöke elmondta, nyárzáró rendezvényüket tartották szombaton délután. A programot csoportos fegyelmező, egyéni, dog dancing gyakorlatok, agility bemutató, kutyás játékok egyaránt színesítették, egy 3 éves kisfiú látványos szlalomot tartott.
A kutya agility végén barátkozni is lehetett a négylábúakkal
A nézők többször is tapssal jutalmazták a látványos produkciót, a legvégén lehetett barátkozni a kutyákkal, kicsit megsimogatni a négylábúakat.
Gyulai Kutyás Agility Szabadidősport Klub látványos bemutatójaFotók: Beol.hu
Tartalmas nyár után a klub
Alt Sándor elmondta, több programot is tartottak a nyár folyamán. Júniusban még voltak óvodai foglalkozásaik, júliusban felállították azt a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával beszerzett konténert, amelyben a szintén nemrég megvásárolt műfüvet tárolják, illetve foglalkozást tartottak a gyulai Dürer iskolában.
Ősszel is folytatódnak a rendezvények
Ősszel is számos programja lesz a klubnak. Szeptember 20-án engedelmes tanfolyamot indítanak, ahogy folytatódnak az óvodai foglalkozások is. Decemberi békéscsabai Degré utcai programjukat, illetve évzáró ünnepségüket is megtartják majd.
Az óvodai programjuk egyébként igazi slágernek számít, több helyre hívják vissza őket, ahol korábban már jártak. A tapasztalataik kapcsán kiemelte, általában több gyermek is tartózkodóbb a foglalkozásaik elején, majd 10-15 perc múlva teljesen megnyílnak, barátkoznak. A programok a gyerekeknek, a klubtagoknak és a kutyáknak is mindig élmény.
Ennyi lóerőt még sosem láttak a Wenckheim-kastélynál – galériával, videóval
Az élet habos oldalán, Gyopárosfürdőn buliztunk - galériával, videóval