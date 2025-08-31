augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

24°
+33
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Agility

2 órája

A gyulai várkertben pattogtak a mancsok – látványos bemutatót tartottak - galériával, videóval

Címkék#Gyulai Kutyás Agility Szabadidősport Klub#kutya#beol videó#dog#mancs#gyulai várkert#program

Kutyák hódították meg szombaton délután a gyulai várkertet. A Gyulai Kutyás Agility Szabadidősport Klub látványos bemutatót tartott a különleges környezetben, a kutya agility ezúttal is nagy sikert aratott.

Papp Gábor

A klub tagjai egy rögtönzött versenypályát is felállítottak a várkertben, a kutya agility pedig újra elvarázsolta a közönséget.

Kutya agility: a várkertet is meghódították
Kutya agility varázsolta el a közönséget a gyulai várkertben. Fotó: Beol.hu

Alt Sándor, a Gyulai Kutyás Agility Szabadidősport Klub elnöke elmondta, nyárzáró rendezvényüket tartották szombaton délután. A programot csoportos fegyelmező, egyéni, dog dancing gyakorlatok, agility bemutató, kutyás játékok egyaránt színesítették, egy 3 éves kisfiú látványos szlalomot tartott. 

A kutya agility végén barátkozni is lehetett a négylábúakkal

A nézők többször is tapssal jutalmazták a látványos produkciót, a legvégén lehetett barátkozni a kutyákkal, kicsit megsimogatni a négylábúakat. 

Gyulai Kutyás Agility Szabadidősport Klub látványos bemutatója

Fotók: Beol.hu

Tartalmas nyár után a klub

Alt Sándor elmondta, több programot is tartottak a nyár folyamán. Júniusban még voltak óvodai foglalkozásaik, júliusban felállították azt a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával beszerzett konténert, amelyben a szintén nemrég megvásárolt műfüvet tárolják, illetve foglalkozást tartottak a gyulai Dürer iskolában.

Ősszel is folytatódnak a rendezvények

Ősszel is számos programja lesz a klubnak. Szeptember 20-án engedelmes tanfolyamot indítanak, ahogy folytatódnak az óvodai foglalkozások is. Decemberi békéscsabai Degré utcai programjukat, illetve évzáró ünnepségüket is megtartják majd.

Az óvodai programjuk egyébként igazi slágernek számít, több helyre hívják vissza őket, ahol korábban már jártak. A tapasztalataik kapcsán kiemelte, általában több gyermek is tartózkodóbb a foglalkozásaik elején, majd 10-15 perc múlva teljesen megnyílnak, barátkoznak. A programok a gyerekeknek, a klubtagoknak és a kutyáknak is mindig élmény.

 

 


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu