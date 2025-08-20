augusztus 20., szerda

Hírösszefoglaló

1 órája

Halálos fenyegetés jelent meg az Alföldön

Címkék#kullancs#napi hírösszefoglaló#a nap legfontosabb hírei#beol videó#élelmiszer utalvány#m47#baleset

Súlyos baleset és újabb fenyegetés is árnyékot vetett a térségre: a 44-es úton szerdán délután ketten sérültek meg, miközben az Alföldön egy veszélyes, afrikai eredetű kullancsfaj felbukkanása okoz riadalmat, amely halálos vírust is terjeszthet. Ezek mellett sok másról is beszámoltunk a nap folyamán. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. augusztus 20-án.

Beol.hu

Egy félelmetes, akár halálos kimenetelű betegség fenyeget. Új, afrikai eredetű, aktívan vadászó kullancsfajok – a Hyalomma kullancsok – jelentek meg ugyanis Magyarországon, amelyek képesek nemcsak hordozni, hanem terjeszteni is a krími-kongói vérzéses láz vírusát.

Az afrikai eredetű Hyalomma kullancs Magyarországon is terjesztheti a krími-kongói vérzéses láz vírusát. Forrás: masfelfok.hu

Gyilkos kullancs jelent meg az Alföldön, emberre is vadászik a halálos vírust terjesztő vérszívó

A Hyalomma kullancsok nem őshonosak Magyarországon, eredetileg Észak-Afrikában, a Közel-Keleten és a mediterrán térségben élnek, ugyanakkor a vonuló madarak egyre többször hozzák be. Kecskemét környékén több példányt találtak, ami alapján a megtelepedés folyamata elindulhatott.

Szörnyű baleset történt a 44-esen, sérültek is vannak

Baleset történt Békésszentandrás és Szarvas között szerdán délután. Ketten is megsérültek.

Budapest,,Hungary,-,07.13.2024,-,Hungarian,Ambulance,Van
Ezért rohantak a mentők Forrás: Shutterstock

Lázár János videóban mondott el mindent, amit az M47-esről tudni kell

A 47-es út négysávosítása kapcsán tett közzé újabb információkat TikTok csatornáján Lázár János. Az építési és közlekedési miniszter részletesen szólt arról, hogy miként áll most az M47-es ügye, amely Békés vármegye szempontjából is fontos fejlesztésnek számít.

Lázár János elmondta a részleteket az M47-esről, a 47-es négysávosításáról.
Fotó: MW-archív

Már nyomtatják a nyugdíjas élelmiszer-utalványokat, mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat

Nemsokára fontos küldemény érkezik az idősekhez. A nyugdíjas élelmiszer-utalványról most összegyűjtöttük a legfontosabb információkat, hogy segítsünk eligazodni.

Nyugdíjas élelmiszer-utalvány: elhoztuk a legfontosabb tudnivalókat. Illusztráció: Shutterstock

Magyar Péter „programja” forráselvonást jelent a falvak számára

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője után Gyopáros Alpár is reagált Magyar Péter szerdai ígéreteire. A modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos kiemelte: a Tisza Párt tervei szerint évtizedek alatt tíz falura szánna harmadannyi forrást, mint amit a Magyar Falu Program kínált öt év alatt.

Gyopáros Alpár reagált Magyar Péter ígéreteire Fotó: MW-archív

Megnéztük, milyen volt az első parasztolimpia Mezőmegyeren – galériával, videóval

Futball-labda helyett szalmabála, talicska, kanna, létra lelt otthonra a mezőmegyeri sportpályán, ahol biciklikerekekből alkotva megjelent az olimpiai ötkarika is. Itt kapott helyet az első mezőmegyeri parasztolimpia a MenőMegyer Egyesület szervezésében, a hagyományteremtő szándékkal életre hívott MenőPiknik keretében. A Beol.hu is megnézte, hogy milyen feladatokkal várták a benevezett csapatokat.

A parasztolimpia során különleges feladatokkal készültek a szervezők a csapatoknak. Fotó: Dinya Magdolna

Időutazás a javából: különleges békési kocsmát térképeztek fel - galériával

A Mutass egy kocsmát! kocsmablog csoportja ezúttal egy különleges békési kocsmát vett górcső alá.

 




 

