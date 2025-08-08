Gyógyulj meg kis hős – összefogtak Barnikáért

Kriszt Barnabást 2025. februárjában agydaganattal diagnosztizálták, ami sajnos rosszindulatú volt és még abban a hónapban meg is műtötték, ami jól sikerült. Egészben eltávolították a daganatot, sajnos még előttük áll egy kb. 9 hónapos kemoterápia és sugárkezelés, ami anyagilag a szülőket megterheli, hisz vinni-hozni, bent feküdni folyamatosan költséges, ezért szeretnének egy kis segítséget kérni – olvasható a kisfiú kálváriájának rövid története Dankó Béla országgyűlési képviselő Facebook-bejegyzésében.

Összefogtak a gyomaendrődi Kriszt Barnabás gyógyulásáért Forrás: Dankó Béla Facebook-oldala

Adománnyal járultak hozzá Kriszt Barnabás gyógyulásához

– A gyomaendrődi Kriszt Barnabás és szülei Mohácsi Szabina és Kriszt László minden erejükkel gyermekük mellett állnak ebben a nehéz időszakban. A gyomaendrődi KDNP szervezettel közösen, adománnyal járultunk hozzá Barnika kezeléséhez, bízva abban, hogy ezzel erőt és reményt is adhatunk – fogalmazott Dankó Béla. Mint írta, hiszi, hogy a közösség ereje képes hegyeket mozgatni. Hozzátette, minden jó szó, minden támogatás számít.

– Kívánom, hogy Barnika minél előbb visszatérhessen a gondtalan gyerekkor világába. Gyógyulj meg, kis hős! – zárta gondolatait a képviselő.

A beteg kisfiúnak az alábbi bankszámlaszámon lehet segíteni:

MBH Bank Nyrt. 53200015-15281876-00000000