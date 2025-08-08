augusztus 8., péntek

Karók sorakozó!

7 perce

Ilyet se látunk máshol, a kreatív közutasok csak mifelénk csinálják

Címkék#törzs#vadkár#védelem#műanyag#vasútvonal#facsemeték#kockázat

Mennyi furfang és kreativitás: ezt látjuk nap mint nap ezen az útszakaszon autózva. Kiderítettük, a közút munkatársai az elkövetők. Neked tetszik ez az újrahasznosítás a facsemeték védelmében?

Csete Ilona

Aki sokat autózik Békés vármegye települései között, lát érdekességeket, kimondottan jó példákat. Mi Tótkomlós és Kardoskút között figyeltünk fel a közút és a vasútvonal közötti zöld árokparti részen elhelyezett „célszerszámokra”. A kilométereken át sorakozó karók védelmében cseperednek a kis facsemeték. Látványnak se utolsó. Ötletnek meg pláne szuper.

Vadkárok? A közút emberei megtalálták a megoldást!
A közút munkatársai az újrahasznosítható műanyag vezetőoszlopot alkalmazzák vadkár ellen. Csak itt. A szerző felvétele 

A közút kreatív megoldásokat használ

Újrahasznosítást véltünk felfedezni a természetvédelem jegyében. Kérdéseinkkel megkerestük a Magyar Közút kommunikációs osztályát, ahol kiderült, valóban egyedi megoldásról van szó ezen a vidéken.

– A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Orosháza mérnöksége saját kivitelezésű fatelepítései során, gazdaságossági szempontokat figyelembe véve, esetenként sérült, eredeti funkciójában már nem hasznosítható műanyag vezetőoszlopot alkalmazott a hagyományos vadvédő háló helyett.

Facsemeték cseperednek az út mellett. A szerző felvétele

Egyedi: vadkár ellen is szuper az újrahasznosított vezetőoszlop

– Ez a megoldás jelenleg egyedinek tekinthető, általánosan még nem terjedt el a Békés vármegyei országos közutak kezelésében. A vezetőoszlop alkalmazása nem csupán a vadkár elleni védelemben nyújt segítséget. Jól láthatósága révén felhívja a figyelmet a facsemetékre a gépi és kézi kaszálásokat végzők számára is. Ennek köszönhetően csökken a kaszálások során előforduló mechanikai sérülések kockázata, így a fiatal fák törzsének védelme is biztosított – tájékoztatott a Magyar Közút Nonprofit Zrt.

 


 

 

