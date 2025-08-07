augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

25°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hírösszefoglaló

49 perce

Villogó lámpák, duplán terhelt számlák és egy kolbászos újdonság – ez történt mostanában

Címkék#kolbászfesztivál#repülőnap#sír#rendezvény#jelzőlámpa#OTP

Ismét a közlekedés szolgáltatta a fő témát a közösségi portálon, emellett pedig néhány békéscsabai közlekedési jelzőlámpa működése került terítékre. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. augusztus 7-én.

Beol.hu

Tényleg szükség van arra, hogy üzemeltessék a jelzőlámpát iskolaidőn kívül, nyári szünetben is a Bajza és a Thurzó utcák sarkán, illetve, hogy éjjel-nappal működjenek a Bartók Béla út és a Petőfi utcák kereszteződésében? Közlekedési jelzőlámpa okozott feszültséget – nem is csak egy.

Kiderült az ok: ezért villog folyamatosan a közlekedési jelzőlámpa
Most a közlekedés, azon belül pedig néhány közlekedési jelzőlámpa működése került napirendre a közösségi portálon, a békéscsabaiak körében. Bajza és a Thurzó utcai lámpa. Fotó: Beol.hu

A közlekedési jelzőlámpa nem csak egy helyen verte ki a biztosítékot

A témához többen is hozzászóltak. Volt, aki inkább hiányolta a jelzőlámpát bizonyos kereszteződésből – így a jaminai, Franklin-Kolozsvári-Pataky csomópontból –, volt, aki szerint a meglévő is felesleges, nem érti, miért működik éjjel-nappal a jelzőlámpa a Bartók Béla út és a Petőfi utcák sarkán. Más úgy összegzett, hogy a közlekedési jelzőlámpák révén biztonságosabb a közlekedés. Aki pedig közlekedik, tartsa be a szabályokat, legyen türelmes.

Olyan versennyel bővül a kolbászfesztivál, ami még soha nem volt

Ez nemcsak egy verseny lesz, hanem a kolbászfesztivál hangulatába csomagolt, élménydús csapatépítés, ahol a munkatársak együtt, játékos és látványos formában erősíthetik a közösséget.

A Csabai Kolbászfesztivál az ország egyik legnagyobb gasztronómiai rendezvénye lesz idén is Fotó: Bencsik Ádám-archív

Kiemelkedik ez a helyszín az állomásmegújítási programban

Több mint harminc vasútállomás újul meg a közeljövőben – jelentette be Facebook-videójában Hegyi Zsolt. A MÁV-csoport vezérigazgatója az állomásmegújítási program kapcsán úgy fogalmazott, talán az összes munka közül kiemelkedik az egyik Békés vármegyei helyszín.

Állomásmegújítási program: több mint harminc helyszínen

– A Magyar Falu Program részeként tizenegy helyszínen vadonatúj hűtött-fűtött utasváró létesül – részletezte.
 

Az állomásmegújítási program kiemelkedő helyszíne Gyula. Forrás: Görgényi Ernő/Facebook

Váratlanul elhunyt a fiatal békéscsabai játékos

Tragikus hirtelenséggel elhunyt a Viharsarki Csocsó Egyesület fiatal versenyzője.

Ketten ugrottak ki az óriási lánggal égő teherautóból – képek

Nagy volt a riadalom Sarkadon.

Kigyulladt egy teherautó Sarkadon

Fotók: Katasztrófavédelem

Csecsemőgyilkost és rablót is keresnek, mutatjuk a nyomravezetői díjakat

A bűnüldöző szervek a hatékonyabb bűnfelderítés érdekében világszerte fordulnak az állampolgárokhoz segítségért; egy-egy bizonyítékként szolgáló információ milliókat is érhet. De mit is jelent pontosan a nyomravezetői díj és kikre tűztek ki Békés vármegyében?

Aki Szathmáry Niki gyilkosáról fontos információt ad, 3 millió forint nyomravezetői díjat kaphat. Archív fotó: Kiss Zoltán

Kerti szerszámokat ragadtak, nekiestek a síroknak – videóval

Kerti szerszámokat ragadtak, és nekiestek a nyughelyeknek. A városvédő és városszépítő egyesület tagjai csütörtökön a békéscsabai vasúti temetőben szorgoskodtak, elhanyagolt sírokat tettek rendbe. Kiderült, milyen, mitől híres békéscsabaiak találtak örök nyugalomra ezeken a helyeken.

Eldőlt, hogy lesz-e idén kecskeméti repülőnap

A Honvédelmi Minisztérium pontot tett egy neves rendezvény kapcsán felmerülő kérdésre. Kiderült, idén megtartják-e a kecskeméti repülőnapot.

Eldőlt, megrendezik-e a kecskeméti repülőnapot. Fotó: MTI/Ujvári Sándor

Húsbavágó volt a hiba: duplán terhelték az ügyfelek számláját az egyik hazai banknál

Az ügyfelek számlájáról duplán vontak le bizonyos korábbi vásárlások összegét az egyik hazai banknál. Mint kiderült, a hibát egy külső szolgáltató okozta.

A problémák az OTP rendszerében léptek fel. Fotó: Illusztráció: Shutterstock


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu