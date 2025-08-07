Villogó lámpák, duplán terhelt számlák és egy kolbászos újdonság – ez történt mostanában

Tényleg szükség van arra, hogy üzemeltessék a jelzőlámpát iskolaidőn kívül, nyári szünetben is a Bajza és a Thurzó utcák sarkán, illetve, hogy éjjel-nappal működjenek a Bartók Béla út és a Petőfi utcák kereszteződésében? Közlekedési jelzőlámpa okozott feszültséget – nem is csak egy.

Most a közlekedés, azon belül pedig néhány közlekedési jelzőlámpa működése került napirendre a közösségi portálon, a békéscsabaiak körében. Bajza és a Thurzó utcai lámpa. Fotó: Beol.hu

A közlekedési jelzőlámpa nem csak egy helyen verte ki a biztosítékot

A témához többen is hozzászóltak. Volt, aki inkább hiányolta a jelzőlámpát bizonyos kereszteződésből – így a jaminai, Franklin-Kolozsvári-Pataky csomópontból –, volt, aki szerint a meglévő is felesleges, nem érti, miért működik éjjel-nappal a jelzőlámpa a Bartók Béla út és a Petőfi utcák sarkán. Más úgy összegzett, hogy a közlekedési jelzőlámpák révén biztonságosabb a közlekedés. Aki pedig közlekedik, tartsa be a szabályokat, legyen türelmes.

Olyan versennyel bővül a kolbászfesztivál, ami még soha nem volt

Ez nemcsak egy verseny lesz, hanem a kolbászfesztivál hangulatába csomagolt, élménydús csapatépítés, ahol a munkatársak együtt, játékos és látványos formában erősíthetik a közösséget.

A Csabai Kolbászfesztivál az ország egyik legnagyobb gasztronómiai rendezvénye lesz idén is Fotó: Bencsik Ádám-archív

Kiemelkedik ez a helyszín az állomásmegújítási programban

Több mint harminc vasútállomás újul meg a közeljövőben – jelentette be Facebook-videójában Hegyi Zsolt. A MÁV-csoport vezérigazgatója az állomásmegújítási program kapcsán úgy fogalmazott, talán az összes munka közül kiemelkedik az egyik Békés vármegyei helyszín.

Állomásmegújítási program: több mint harminc helyszínen

– A Magyar Falu Program részeként tizenegy helyszínen vadonatúj hűtött-fűtött utasváró létesül – részletezte.



Az állomásmegújítási program kiemelkedő helyszíne Gyula. Forrás: Görgényi Ernő/Facebook

Váratlanul elhunyt a fiatal békéscsabai játékos

Tragikus hirtelenséggel elhunyt a Viharsarki Csocsó Egyesület fiatal versenyzője.

Ketten ugrottak ki az óriási lánggal égő teherautóból – képek

Nagy volt a riadalom Sarkadon.