2 órája
Villogó lámpák, duplán terhelt számlák és egy kolbászos újdonság – ez történt mostanában
Ismét a közlekedés szolgáltatta a fő témát a közösségi portálon, emellett pedig néhány békéscsabai közlekedési jelzőlámpa működése került terítékre. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. augusztus 7-én.
Tényleg szükség van arra, hogy üzemeltessék a jelzőlámpát iskolaidőn kívül, nyári szünetben is a Bajza és a Thurzó utcák sarkán, illetve, hogy éjjel-nappal működjenek a Bartók Béla út és a Petőfi utcák kereszteződésében? Közlekedési jelzőlámpa okozott feszültséget – nem is csak egy.
A közlekedési jelzőlámpa nem csak egy helyen verte ki a biztosítékot
A témához többen is hozzászóltak. Volt, aki inkább hiányolta a jelzőlámpát bizonyos kereszteződésből – így a jaminai, Franklin-Kolozsvári-Pataky csomópontból –, volt, aki szerint a meglévő is felesleges, nem érti, miért működik éjjel-nappal a jelzőlámpa a Bartók Béla út és a Petőfi utcák sarkán. Más úgy összegzett, hogy a közlekedési jelzőlámpák révén biztonságosabb a közlekedés. Aki pedig közlekedik, tartsa be a szabályokat, legyen türelmes.
Olyan versennyel bővül a kolbászfesztivál, ami még soha nem volt
Ez nemcsak egy verseny lesz, hanem a kolbászfesztivál hangulatába csomagolt, élménydús csapatépítés, ahol a munkatársak együtt, játékos és látványos formában erősíthetik a közösséget.
Kiemelkedik ez a helyszín az állomásmegújítási programban
Több mint harminc vasútállomás újul meg a közeljövőben – jelentette be Facebook-videójában Hegyi Zsolt. A MÁV-csoport vezérigazgatója az állomásmegújítási program kapcsán úgy fogalmazott, talán az összes munka közül kiemelkedik az egyik Békés vármegyei helyszín.
Állomásmegújítási program: több mint harminc helyszínen
– A Magyar Falu Program részeként tizenegy helyszínen vadonatúj hűtött-fűtött utasváró létesül – részletezte.
Váratlanul elhunyt a fiatal békéscsabai játékos
Tragikus hirtelenséggel elhunyt a Viharsarki Csocsó Egyesület fiatal versenyzője.
Ketten ugrottak ki az óriási lánggal égő teherautóból – képek
Kigyulladt egy teherautó SarkadonFotók: Katasztrófavédelem
Csecsemőgyilkost és rablót is keresnek, mutatjuk a nyomravezetői díjakat
A bűnüldöző szervek a hatékonyabb bűnfelderítés érdekében világszerte fordulnak az állampolgárokhoz segítségért; egy-egy bizonyítékként szolgáló információ milliókat is érhet. De mit is jelent pontosan a nyomravezetői díj és kikre tűztek ki Békés vármegyében?
Kerti szerszámokat ragadtak, nekiestek a síroknak – videóval
Kerti szerszámokat ragadtak, és nekiestek a nyughelyeknek. A városvédő és városszépítő egyesület tagjai csütörtökön a békéscsabai vasúti temetőben szorgoskodtak, elhanyagolt sírokat tettek rendbe. Kiderült, milyen, mitől híres békéscsabaiak találtak örök nyugalomra ezeken a helyeken.
Eldőlt, hogy lesz-e idén kecskeméti repülőnap
A Honvédelmi Minisztérium pontot tett egy neves rendezvény kapcsán felmerülő kérdésre. Kiderült, idén megtartják-e a kecskeméti repülőnapot.
Húsbavágó volt a hiba: duplán terhelték az ügyfelek számláját az egyik hazai banknál
Az ügyfelek számlájáról duplán vontak le bizonyos korábbi vásárlások összegét az egyik hazai banknál. Mint kiderült, a hibát egy külső szolgáltató okozta.