Kiverte a biztosítékot, kiderült, miért megy állandóan ez a jelzőlámpa

Annak idején az iskola miatt telepítették, de nyári szünet van, így nincs, aki az alárendelt útról a Bajza utcára csatlakozna – panaszkodott egy autós a közösségi portálon, az egyik, békéscsabaiakat tömörítő csoportban a Jankay iskolához közeli, a Bajza és a Thurzó utcák sarkán lévő közlekedési jelzőlámpa miatt. Szerinte nem indokolt nyári szünetben üzemeltetni, úgy véli, feleslegesen állt ő is.

Most a közlekedés, azon belül pedig néhány közlekedési jelzőlámpa működése került napirendre a közösségi portálon, a békéscsabaiak körében. Bajza és a Thurzó utcai lámpa. Fotó: Beol.hu

Nem csak ez az egy közlekedési jelzőlámpa verte ki a biztosítékot

A témához többen hozzászóltak. Volt, aki inkább hiányolta a jelzőlámpát bizonyos kereszteződésből – így a jaminai, Franklin-Kolozsvári-Pataky csomópontból –, volt, aki szerint a meglévő is felesleges, nem érti, miért működik éjjel-nappal a jelzőlámpa a Bartók Béla út és a Petőfi utcák sarkán. Más úgy összegzett, hogy a közlekedési jelzőlámpák révén biztonságosabb a közlekedés. Aki pedig közlekedik, tartsa be a szabályokat, legyen türelmes.

Megmondták a hivatalnál, miért megy a lámpa az iskolánál nyári szünet ideje alatt is

A Bajza és a Thurzó utcák sarkán, a Jankay iskolánál lévő közlekedési jelzőlámpát a békéscsabai önkormányzat üzemelteti. A hivatal szakemberei úgy nyilatkoztak, hogy a Bajza utcán, az iskolacentrum és az Árpád sor közötti szakaszon ez az egyetlen kijelölt gyalogos-átkelőhely. Indokolt működtetni a jelzőlámpát a nyári szünet ideje alatt is azért, hogy a gyalogosok számára biztonságos közlekedési feltételeket teremtsenek.

A Bartók Béla út és a Petőfi utcák kereszteződésében pár éve változtattak

A hozzászólásokban említett, a Bartók Béla út és a Petőfi utcák kereszteződésében lévő jelzőlámpa a közútkezelő hatáskörébe tartozik. Itt pár éve változtattak a szokáson. Amíg korábban, hétköznapokon 6 és 19 óra, szombaton 6 és 14 óra között mentek a jelzőlámpák, ezen kívül pedig sárga villogó üzemmódban működtek, addig immár éjjel-nappal működnek. A forgalom nagyságával, a csomópont bonyolultságával indokolták akkor a változtatást.

Nem ez az egyetlen, ahol 0-24 órában mennek a lámpák

Nem ez az egyetlen békéscsabai kereszteződés, ahol a forgalom nagyságát, illetve közlekedésbiztonsági indokokat figyelembe véve a jelzőlámpák folyamatosan, 0-24 órában mennek. Ezek közül a közútkezelőhöz tartozik

a békéscsabai elkerülő és a Berényi út,

a Békési út és a Berényi út,

a Bartók Béla út, a Dózsa György út és a Szabadság tér,

a Bartók Béla út és a Petőfi utca,

a Bartók Béla út és a Temető sor

kereszteződésében lévő jelzőlámpa – ismertették a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nél.