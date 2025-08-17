augusztus 17., vasárnap

Kovácsházi napok

1 órája

Felforrósodott hangulatban vették vállukra a nyolc tonnás kamiont, és elhúzták - videóval

Elképesztő, mennyi energia van az emberekben, no itt igazán kiadhatták magukból, hiszen férfias virtusból sem volt hiány. És elképesztő program várta ennek a dél-békési városnak a lakóit ezen a hétvégén, ottjártunkkor is hihetetlen, milyen felforrósodott hangulat volt.

Csete Ilona

Felfüstölődtünk néhány perc alatt, de ez kit érdekelt, amikor belecsöppentünk egy fantasztikus programba. Kovácsházi napok immáron hagyomány a dél-békési járási székhelyen, Mezőkovácsházán. Megtelt a közösségi tér a helyi művelődési ház mögött, annyi kondérban főzték a finom falatokat, hogy mi nem tudtuk megszámolni, mert sokan ülték körbe, nagy volt a nyüzsgés amerre csak elnéztünk. 

Mezítlábasan is volt, aki elhúzta a kamiont, íme Fotó: Szerző felvétele

Kovácsházi napok forró hangulatban

A szervezők elárulták, 19 csapat nevezett (nem tántorította el őket a pokoli kánikula se), két közösség pedig főzött csak úgy, társaságaik kedvéért.

Volt egészségnap, Klebelsberg 150 kerékpártúra (és milyen sokan csatlakoztak!), volt véradás, a XXIX. Kovácsházi napok keretében 42 véradó regisztrált, 3 fő első alkalommal segített beteg embertársain. És volt kézműves foglalkozás, közönségszórakoztató fellépő érkezését is nagyon várták, de addig kerestek erős és bátor embereket, akik nem ijednek és nem roppannak meg egy kis súly alatt. Idén kamionhúzók versenyét hirdették meg.

Kamiont akasztottak a vállukra 

És sokan úgy érezték, ott a helyük, kipróbálják magukat. 16 nevező vállalta, hogy a 8,5 tonnás monstrumot elcipeli 20 méteren. Egy fiatal, 14 éves hölgy is jelentkezett, a legfiatalabb 10 éves fiú volt. És nagy derültséget okozott, amikor egy versenyző mezítláb vállalkozott a 20 méter megtételére. Zúgott is minden esetben a Húzzad! Húzzad! biztatás. Akire a legjobban hatott, az pedig Radics Sándor volt, ő nyerte meg a versenyt.

Az est koncertekkel, fergeteges bulival, a szó igazi értelmében forró hangulatban ért véget szombat éjjel.

Kamionhúzó erős emberek a Kovácsházi napok egyik legnépszerűbb programján. A szerző felvétele

 

