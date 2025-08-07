Gyászol az ország, meghalt Korda György első felesége

Június 27-én, 91 éves korában elhunyt Kovács Iby (1934–2025), a mezőkovácsházi származású színésznő és operettprimadonna. Első férje Szabó Gyula (1930–2014) színművész volt, második pedig Korda György (1939–) énekes. A Budapesti Operettszínház egykori sztárja világszerte nagy sikereket ért el, és hazánkban a műfaj meghatározó alakjának számított. Korda Györggyel hivatalosan több mint húsz évig voltak házasok, bár rövid ideig éltek együtt. Halálhírét csak napokkal később hozták nyilvánosságra. Kovács Iby és Korda György házasságáról további részletek olvashatók a Vaol.hu cikkében.

