Hosszú csend után új tervek születtek a kötőipari vállalat tömbjére

A kötőipari vállalat felújítása mellett több fontos kérdés is napirendre került a gyulai képviselő-testület rendkívüli ülésén.

Dr. Görgényi Ernő számolt be a testületi ülésről, amelyen a kötőipari vállalat tömbje mellett a vasútállomásról is szó volt. Fotó: Facebook

Pályázat a focipálya felújítására

Mint dr. Görgényi Ernő kiemelte, pályázatot adnak be az 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola műfüves focipályájának felújítása érdekében. A pályafelújítás során a teljes beruházási költség 70 százalékát az MLSZ finanszírozza, a fennmaradó 30 százalékot a gyulai önkormányzatnak kell vállalnia.

A felújítás tervezett összege bruttó 25 millió 354 ezer forint, ebből az önerő összege 7 millió 606 ezer forint.

A kötőipari vállalat tömbjében lakások létesülhetnek

A testület módosította a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) több pontját.

– Ezek között szerepelnek olyan döntések, amelyekkel segítjük az egykori Kötőipari Vállalat tömbjének felújítását. Egy gyulai vállalkozó saját beruházása során lakásokat kíván kialakítani az épületben. A belváros arculata szempontjából nagyon fontos, hogy végre megújul ez az eddig elhanyagolt épület is és új lakásokra is szükség van – tette hozzá dr. Görgényi Ernő.

Újabb aszfaltút épülhet

A polgármester szólt arról is, hogy korábban döntött arról a testület, hogy aszfaltutat építenek az Aranyág dűlőn. Ennek megvalósításához szabványos útcsatlakozást kell kialakítani a Dobozi úti csomópontban. Ehhez kellett a HÉSZ-módosítás és egyúttal arról is döntöttek, hogy a biztonságos kereszteződés kialakítása érdekében megvásárolják az ott lévő ingatlant.

HÉSZ-módosítást indítottak a vasútállomás előtti tér átépítésére

Új HÉSZ-módosítást is elindítottak, amelynek célja a vasútállomás előtti tér átépítése. A vasútállomás épületét a MÁV fogja felújítani. Az állomás előtti tér rekonstrukciójára pedig Gyula város önkormányzata nyert pályázatot. A tér egy része, ahol most a parkolók és a buszmegálló, valamint a taxidrosztok vannak, állami tulajdon. A pályázat megvalósítása, egy szép tér kialakítása érdekében kérték, hogy az állam ingyenesen adja át az ingatlan tulajdonjogát önkormányzatnak. Ehhez a megfelelő szabályozási vonalakat ki kell alakítani, ennek érdekében született ez a döntés. A vasútállomással kapcsolatos kérdésekről több alkalommal, éppen a testületi ülés napján is írtuk a beruházásról.