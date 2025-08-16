Fontos bejelentést tettek Vésztőn, indulhat a tervezett felújítás

Vésztőn tervezik, hogy biztonságosabbá teszik a jelenleg veszélyesnek mondható csomópontot, a Kossuth utca, a Bartók Béla utca és a Kóti út kereszteződését, ahol pár éve halálos baleset is történt. A TOP Plusz keretében tervezet projektben szerepel, hogy részben, 450 méteren megújul a Kóti úti kerékpárút is – erről beszélt korábban Karakas Anikó, Vésztő polgármestere.

Megújulhat a Kóti úti kerékpárút, a vonatkozó döntésről Kónya István számolt be Karakas Anikó számára. Forrás: Kónya István Facebook-oldala

A Versenyképes Járások Programban érkezik forrás a Kóti úti kerékpárút felújítására

A városvezető elmondta, hogy a Versenyképes Járások Program részeként a Kóti úti kerékpárút további szakaszait ugyancsak korszerűsítenék. Ezzel kapcsolatban most Kónya István, a Békés vármegyei közgyűlés tanácsnoka fontos bejelentést tett. A Facebook-oldalán közölte, hogy a beruházásra az önkormányzat közel 59 millió forintos támogatást kap.