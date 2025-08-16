augusztus 16., szombat

Versenyképes Járások Program

2 órája

Fontos bejelentést tettek Vésztőn, indulhat a tervezett felújítás

Fontos fejlesztésről tett bejelentést Vésztőn Kónya István, a Békés vármegyei közgyűlés tanácsnoka. Mindez a Kóti úti kerékpárúttal kapcsolatos.

Licska Balázs

Vésztőn tervezik, hogy biztonságosabbá teszik a jelenleg veszélyesnek mondható csomópontot, a Kossuth utca, a Bartók Béla utca és a Kóti út kereszteződését, ahol pár éve halálos baleset is történt. A TOP Plusz keretében tervezet projektben szerepel, hogy részben, 450 méteren megújul a Kóti úti kerékpárút is – erről beszélt korábban Karakas Anikó, Vésztő polgármestere.

Felújítják a Kóti úti kerékpárutat
Megújulhat a Kóti úti kerékpárút, a vonatkozó döntésről Kónya István számolt be Karakas Anikó számára. Forrás: Kónya István Facebook-oldala

A Versenyképes Járások Programban érkezik forrás a Kóti úti kerékpárút felújítására

A városvezető elmondta, hogy a Versenyképes Járások Program részeként a Kóti úti kerékpárút további szakaszait ugyancsak korszerűsítenék. Ezzel kapcsolatban most Kónya István, a Békés vármegyei közgyűlés tanácsnoka fontos bejelentést tett. A Facebook-oldalán közölte, hogy a beruházásra az önkormányzat közel 59 millió forintos támogatást kap. 

 

 

