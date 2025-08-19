Farkasdagonyával is várják a látogatókat, ilyet nem látsz bármikor

Augusztus 20-án 16 órától különleges állatismertetőkkel egybekötött látványetetésekre invitálják a látogatókat Szarvasra, a Körösvölgyi Állatparkba.

A Körösvölgyi Állatpark bölényeinek viselkedéséről is megtudhatunk újdonságokat. Fotó: Gál József

– A program első részében az európai bölények kerülnek a figyelem középpontjába; közöttük Szabír, az egytonnás európai bölény bika, aki pontosan kilenc évvel ezelőtt, ezen az éjszakán látta meg a napvilágot az állatparkban. A bemutató során szakember mesél majd érdekességeket a fajról, viselkedéséről, valamint természetvédelmi jelentőségéről – mondták el a Körös-Maros Nemzeti Parknál. Hozzátették, a folytatásban a fakó keselyűk kapnak majd főszerepet. A hónap záróeseménye a Vadállatok birodalma- Állatkertek éjszakája címmel augusztus 30-án lesz. A program az állatfajok élőhely-használatára és territoriális viselkedésére fókuszál egy tematikus nap keretében: a látogatók mélyebb betekintést nyerhetnek a különböző fajok életmódjába, természetvédelmi helyzetébe.

Farkasdagonya is lesz a Körösvölgyi Állatparkban

– A program 15 órakor indul a farkasdagonyával, ahol az érdeklődők megfigyelhetik, miként hűsítik magukat a csúcsragadozók. Ezt követően, 16 órakor solymászbemutató várja a vendégeket; a ragadozó madarak jellemzőit, viselkedését testközelből ismerhetik meg a látogatók. A csak erre az alkalomra érkező ragadozó madarakkal közös fotók is készülhetnek majd. Az est fénypontja a 17 órakor induló kétórás állatparki vezetett túra lesz, ahol szakvezető segítségével fedezhető fel az állatpark esti arca. A túrához szabadon lehet akár menet közben is csatlakozni, vagy kötetlenül akár csak néhány szakaszát meghallgatni – sorolták.

A nap végén a Csáky-kastély kertjében csillagászati esemény zárja az élményeket, a látogatók a nyári égbolt csodáiban egy nagy teljesítményű távcső segítségével gyönyörködhetnek.

Elmondták még; a hónap során is megtekinthető a Körösvölgyi Állatpark Állatcsont csodák című időszaki kiállítása, mely Albert Krisztián Európa-bajnok csont preparátor és Professzor Dr. Tóth Csaba fotóművész munkáit mutatja be rendkívül érdekes formában. A Körösvölgyi Állatpark augusztusi programjai állatparki belépőjeggyel látogathatók.