A nemzeti park jövője is múlhat ezen a projekten – galériával

„A természetvédelmi célú területkezelésekhez szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című projekt keddi, szarvasi nyitó eseményén dr. Tirják László, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója köszöntőjében elmondta: a projektben létrejövő eszközbeszerzés fogja megalapozni az elkövetkezendő évek hatékony munkáját, hisz a nemzeti park területének kétharmada füves puszta, vagy ahhoz kapcsolódik.

875 millió forint vissza nem térítendő európai uniós forrásból fejlesztik a természetvédelmi kezeléshez és a legeltetéses állattartáshoz kapcsolódó infrastruktúrát a Körös-Maros Nemzeti Parkban.

Fotó: Bencsik Ádám

– 2,5 ezer szürke marhával, házi bivallyal, racka- és cigájajuhhal rendelkezünk, melyekkel ezt a mintegy 20 ezer hektárt próbáljuk kezelni, illetve hozzájuk kapcsolódóan a takarmány előállítását megoldani, valamint az élőhelyeket gondozni. Ezekhez olyan korszerű gép és technológia, illetve humán erőforrás kell, amikkel a biodiverzitást meg tudjuk őrizni – fogalmazott.

Az igazgató hozzátette, a klímaváltozás is komoly kihívást jelent számukra, hiszen évről évre változik a csapadék mennyisége a vegetációs időszakban, amire a természet különbözőképpen reagál, így nekik is alkalmazkodniuk kell a megváltozott körülményekhez.

4 milliárd forintból fejlesztik a Körös-Maros Nemzeti Parkot

Dr. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár, beszédében kiemelte, hogy a KEHOP Plusz projektek során 42 milliárd forintból 60 egyedi beruházást végeznek majd el az ország nemzeti parkjaiban. Mint mondta, ezek kétharmada élőhely-rekonstrukciót jelent, továbbá az állattartási feltételek kialakítása, fejlesztése, illetve az ezekhez szükséges gépek beszerzése is kiemelt feladat. A harmadik fontos elem pedig az ökoturizmus fejlesztése.

– A Körös-Maros Nemzeti Park öt nagy projekttel vesz részt ebben a programban, melyek összértéke meghaladja a 4 milliárd forintot, a mostani gépbeszerzéses beruházás pedig 875 millió forint vissza nem térítendő támogatást tesz ki – magyarázta, hozzáfűzve, hogy az összes projekt 88 százaléka kapcsolódik az állattartáshoz.

Komoly géparzenál érkezik a nemzeti parkba

Az államtitkár kitért a projektben érkező gépekre is:

lesz hat traktor,

két rakodógép,

jön 19, a talaj előkészítéséhez, gyepkezeléséhez használatos gép is,

valamint terepjárók,

melyekkel a területkezelési feladatokat látják majd el. Mint fogalmazott, ezen gépek segítségével nemcsak a takarmány előállítást és mozgatást, illetve az alom, a széna mozgatását végzik majd, hanem más természetvédelmi célok, például az inváziós fajok elleni védekezés, azok irtása és visszaszorítása szintén lehetségessé válik.