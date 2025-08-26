3 órája
A nemzeti park jövője is múlhat ezen a projekten – galériával
A Széchenyi Terv Plusz program keretében vissza nem térítendő európai uniós támogatásból fejlesztik az ország nemzeti parkjait. A természetvédelmi kezelés és a legeltetéses állattartás infrastrukturális feltételeinek javítása érdekében 875 millió forintból szerez be gépeket a Körös-Maros Nemzeti Park. A projekt célja a biológiai sokféleség megőrzése 8517 hektáron.
„A természetvédelmi célú területkezelésekhez szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című projekt keddi, szarvasi nyitó eseményén dr. Tirják László, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója köszöntőjében elmondta: a projektben létrejövő eszközbeszerzés fogja megalapozni az elkövetkezendő évek hatékony munkáját, hisz a nemzeti park területének kétharmada füves puszta, vagy ahhoz kapcsolódik.
– 2,5 ezer szürke marhával, házi bivallyal, racka- és cigájajuhhal rendelkezünk, melyekkel ezt a mintegy 20 ezer hektárt próbáljuk kezelni, illetve hozzájuk kapcsolódóan a takarmány előállítását megoldani, valamint az élőhelyeket gondozni. Ezekhez olyan korszerű gép és technológia, illetve humán erőforrás kell, amikkel a biodiverzitást meg tudjuk őrizni – fogalmazott.
Az igazgató hozzátette, a klímaváltozás is komoly kihívást jelent számukra, hiszen évről évre változik a csapadék mennyisége a vegetációs időszakban, amire a természet különbözőképpen reagál, így nekik is alkalmazkodniuk kell a megváltozott körülményekhez.
4 milliárd forintból fejlesztik a Körös-Maros Nemzeti Parkot
Dr. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár, beszédében kiemelte, hogy a KEHOP Plusz projektek során 42 milliárd forintból 60 egyedi beruházást végeznek majd el az ország nemzeti parkjaiban. Mint mondta, ezek kétharmada élőhely-rekonstrukciót jelent, továbbá az állattartási feltételek kialakítása, fejlesztése, illetve az ezekhez szükséges gépek beszerzése is kiemelt feladat. A harmadik fontos elem pedig az ökoturizmus fejlesztése.
– A Körös-Maros Nemzeti Park öt nagy projekttel vesz részt ebben a programban, melyek összértéke meghaladja a 4 milliárd forintot, a mostani gépbeszerzéses beruházás pedig 875 millió forint vissza nem térítendő támogatást tesz ki – magyarázta, hozzáfűzve, hogy az összes projekt 88 százaléka kapcsolódik az állattartáshoz.
Komoly géparzenál érkezik a nemzeti parkba
Az államtitkár kitért a projektben érkező gépekre is:
- lesz hat traktor,
- két rakodógép,
- jön 19, a talaj előkészítéséhez, gyepkezeléséhez használatos gép is,
- valamint terepjárók,
melyekkel a területkezelési feladatokat látják majd el. Mint fogalmazott, ezen gépek segítségével nemcsak a takarmány előállítást és mozgatást, illetve az alom, a széna mozgatását végzik majd, hanem más természetvédelmi célok, például az inváziós fajok elleni védekezés, azok irtása és visszaszorítása szintén lehetségessé válik.
Körös-Maros Nemzeti Park - projektindító eseményFotók: Bencsik Ádám
Egyre fontosabb szerepet tölt be a természetvédelem
Dankó Béla országgyűlési képviselő a rendezvényen hangsúlyozta, nagyon fontos, ezért köszönet illet minden olyan projektet, ami a természetvédelem területén jön létre a környéken.
– Nagyon komoly természeti örökség gazdája a Körös-Maros Nemzeti Park, ezáltal pedig láthattuk az évek során, hogyan fejlődik, valamint azt a munkát is, ami az itteni környezet megőrzését, illetve a génmegőrzést szolgálja – részletezte.
A képviselő megjegyezte, hogy emellett felfutóban van Szarvas térségében a nemzeti park által működtetett ökoturizmus, ami színesíti az itteni turisztikai palettát. Végezetül az eseményen Molnár Géza, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság osztályvezetője előadásában részletesen ismertette a projekt célját, a tervezett gépbeszerzéséket, valamint a hosszú távú természetvédelmi hatásokat.
