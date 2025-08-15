augusztus 15., péntek

Koronavírus: aggasztó hírek jöttek Békéscsabáról

A legtöbb városban stagnál a koronoavírus örökítőanyagának szintje a szennyvízben, Békéscsabán viszont más a helyzet.

Beol.hu

Fokozódó jelek a csatornákból: újabb fertőzéshullám közeleghet? A legfrissebb adatok szerint enyhe növekedést mutat a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a magyarországi szennyvízmintákban – derül ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) augusztus 14-én közzétett tájékoztatójából.

Enyhén nő a koronavírus örökítőanyag szintje a szennyvízben

A 32. héten országos szinten enyhe emelkedést regisztráltak, különösen Békéscsabán és Salgótarjánban. Az ország többi részén jellemzően stagnált a szint, csökkenés egyik mintában sem volt tapasztalható.

A koncentráció a legtöbb helyszínen – köztük Pécs, Debrecen, Nyíregyháza és Budapest több pontján – a mérsékelt vagy alacsony tartományban maradt. Az NNGYK szerint azonban a jelenlegi minták alapján több térségben is számítani lehet a fertőzések számának növekedésére a közeljövőben.

 

