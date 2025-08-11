58 perce
Átütemezik az előjegyzéseket a gyulai kórházban
A Békés Vármegyei Központi Kórházban új CT-készüléket állítanak üzembe. Gyulán, a Pándy Kálmán Tagkórházban idén ősszel avatják fel az új CT-készüléket, amit az országos képalkotó diagnosztikai modernizációs program keretében, kormányzati forrásból szereztek be.
Dr. Becsei László, a Békés Vármegyei Központi Kórház főigazgató-főorvosa elmondta, az építkezés miatt a betegek vizsgálatra történő előjegyzésének átütemezését már augusztus elején elkezdték munkatársaik, akik személyesen egyeztettek az új vizsgálati időpontokról, és annak helyszínéről a betegekkel.
Megvan, hogy mikor végzik az átütemezett vizsgálatokat
A főigazgató kiemelte, az átütemezett vizsgálatokat munkanapokon a délutáni órákban, a hétvégi napokon a délelőtti órákban végzik el. A gyulai területhez tartozó betegek előre tervezett vizsgálatait előjegyzés alapján, és a fekvőbetegek részére is 14-22 óra között, a sugárterápia épületében lévő CT-ben végzik. Az előjegyzett betegekkel egyeztetnek munkatársaik.
Még magasabb színvonalon szolgálják ki betegeiket
Augusztus 18-a és október 31-e között a sürgősségi CT-vizsgálatokat hétfőtől péntekig, munkanapokon 7-14 óra között a békéscsabai dr. Réthy Pál Tagkórház röntgen osztályán végzik el. Dr. Becsei László kitért arra, az új CT-készülék üzembe helyezésével még magasabb színvonalon szolgálják ki betegeiket.
Változik a parkolás a forgalmi rend a kórház területén
Augusztus 16-ától a gyulai kórház területén parkolási- és forgalmirend-változás lesz. A kórház vezetése a munkálatok idején előforduló esetleges kellemetlenségekért mindenki szíves elnézéséét és türelmét kéri.
