Átütemezik az előjegyzéseket a gyulai kórházban

Dr. Becsei László, a Békés Vármegyei Központi Kórház főigazgató-főorvosa elmondta, az építkezés miatt a betegek vizsgálatra történő előjegyzésének átütemezését már augusztus elején elkezdték munkatársaik, akik személyesen egyeztettek az új vizsgálati időpontokról, és annak helyszínéről a betegekkel.

Új CT-t várja a kórházat. Fotó: Illusztráció

Megvan, hogy mikor végzik az átütemezett vizsgálatokat

A főigazgató kiemelte, az átütemezett vizsgálatokat munkanapokon a délutáni órákban, a hétvégi napokon a délelőtti órákban végzik el. A gyulai területhez tartozó betegek előre tervezett vizsgálatait előjegyzés alapján, és a fekvőbetegek részére is 14-22 óra között, a sugárterápia épületében lévő CT-ben végzik. Az előjegyzett betegekkel egyeztetnek munkatársaik.

Még magasabb színvonalon szolgálják ki betegeiket

Augusztus 18-a és október 31-e között a sürgősségi CT-vizsgálatokat hétfőtől péntekig, munkanapokon 7-14 óra között a békéscsabai dr. Réthy Pál Tagkórház röntgen osztályán végzik el. Dr. Becsei László kitért arra, az új CT-készülék üzembe helyezésével még magasabb színvonalon szolgálják ki betegeiket.

Változik a parkolás a forgalmi rend a kórház területén

Augusztus 16-ától a gyulai kórház területén parkolási- és forgalmirend-változás lesz. A kórház vezetése a munkálatok idején előforduló esetleges kellemetlenségekért mindenki szíves elnézéséét és türelmét kéri.