augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

29°
+40
+22
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fejlesztés

2 órája

Átütemezik az előjegyzéseket a gyulai kórházban

Címkék#Békés Vármegyei Központi Kórház#Dr Réthy Pál Tagkórház#diagnosztikai#vizsgálat#színvonal

A Békés Vármegyei Központi Kórházban új CT-készüléket állítanak üzembe. Gyulán, a Pándy Kálmán Tagkórházban idén ősszel avatják fel az új CT-készüléket, amit az országos képalkotó diagnosztikai modernizációs program keretében, kormányzati forrásból szereztek be.

Nyemcsok László

Dr. Becsei László, a Békés Vármegyei Központi Kórház főigazgató-főorvosa elmondta, az építkezés miatt a betegek vizsgálatra történő előjegyzésének átütemezését már augusztus elején elkezdték munkatársaik, akik személyesen egyeztettek az új vizsgálati időpontokról, és annak helyszínéről a betegekkel.  

Kórház: fejlesztés új CT készülék várja a betegeket
 Új CT-t várja a kórházat. Fotó: Illusztráció

Megvan, hogy mikor végzik az átütemezett vizsgálatokat

A főigazgató kiemelte, az átütemezett vizsgálatokat munkanapokon a délutáni órákban, a hétvégi napokon a délelőtti órákban végzik el. A gyulai területhez tartozó betegek előre tervezett vizsgálatait előjegyzés alapján, és a fekvőbetegek részére is 14-22 óra között, a sugárterápia épületében lévő CT-ben végzik. Az előjegyzett betegekkel egyeztetnek munkatársaik.

Még magasabb színvonalon szolgálják ki betegeiket

Augusztus 18-a és október 31-e között a sürgősségi CT-vizsgálatokat hétfőtől péntekig, munkanapokon 7-14 óra között a békéscsabai dr. Réthy Pál Tagkórház röntgen osztályán végzik el. Dr. Becsei László kitért arra, az új CT-készülék üzembe helyezésével még magasabb színvonalon szolgálják ki betegeiket.

Változik a parkolás a forgalmi rend a kórház területén

Augusztus 16-ától a gyulai kórház területén parkolási- és forgalmirend-változás lesz. A kórház vezetése a munkálatok idején előforduló esetleges kellemetlenségekért mindenki szíves elnézéséét és türelmét kéri.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu