Videóra vették a csodát Szeghalom határában, a szakértők komoly kérdéseket feszegetnek

Visszatértek a tettek színhelyére. Azt követően, hogy megnézték, miként fest kiszáradt állapotban Szeghalom határában a Koplaló holtág, azt is szemügyre vették, hogy milyen vízzel feltöltött állapotban. A Nem víznek való vidék csapata pedig egy újabb kisfilmet hozott: ebben szakértők feszegetnek a szeghalmi példa alapján fontos, múltat és jövőt is érintő kérdéseket.

Licska Balázs

Szeghalom határában készített két látványos kisfilmet is az elmúlt időszakban a Nem víznek való vidék csapata. Előbb megnézték, hogy milyen kiszáradt állapotban a Sebes-Körös és a Berettyó között 4,5 kilométeren keresztül kanyargó Koplaló holtág, majd azt is, hogy milyen azt követően, hogy a Sebes-Körösből vízzel töltötték fel.

Újabb kisfilm jött a vízzel feltöltött Koplaló holtágról
Szeghalom határában, a vízzel feltöltött Koplaló holtágnál beszélgetett Balogh Péter geográfus, Hubai Imre államtitkár, Csűrös Krisztián vízügyi igazgató Csala Dániel vezetésével. Fotó: Nem víznek való vidék

Feltöltötték az évtizedekkel ezelőtt kiszáradt Koplaló holtágat Szeghalom határában

Egy korábbi, a helyszínen tartott sajtótájékoztatón Csűrös Krisztián, a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója elmondta, hogy egy mobil szivattyútelep segítségével másodpercenként 300 liter vizet – összesen 400 ezer köbméternyit – emeltek ki a Sebes-Körösből, majd juttattak a kiépített csővezetékrendszer segítségével a Koplaló holtágba, kimondottan ökológiai céllal. Mindezt a Sárréti Vízőrzők Egyesülete kezdeményezte.

A mostani aszály a 2022-esnél is súlyosabb lehet

A szeghalmi példa alapján Hubai Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára hozzátette: az aszályvédelmi akcióterv keretében az a cél, hogy friss felszíni vízzel töltsenek fel szárazon álló holtágakat, kihasználatlan csatornákat, medreket, ahol tudnak vizet tárolni. Július elején úgy értékelt, hogy a 2024-ről 2025-re is áthúzódó aszály a 2022-esnél is súlyosabb lehet.

Újabb kisfilmet hozott a Nem víznek való vidék csapata

A Nem víznek való vidék csapata most egy újabb kisfilmet hozott Szeghalom határából. Csala Dániel fontos, a múltat és a jövőt egyaránt érintő kérdéseket feszegetve beszélgetett

  • Hubai Imrével, az Agrárminisztérium államtitkárával,
  • Csűrös Krisztiánnal, a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatójával,
  • Balogh Péter geográfussal, a Vízválasztó mozgalom kezdeményezőjével.

A Sárréti Vízőrzők Egyesülete kereste meg a vízügyi igazgatóságot

Csűrös Krisztián igazgató beszélt arról, hogy a Sárréti Vízőrzők Egyesülete kereste meg a vízügyi igazgatóságot, és több megoldási lehetőség is szóba jött, hogy miként lehetne a vizet a Sebes-Körösből átvinni a Koplaló holtágba. A gravitációs vízelvezetés nem jöhetett szóba, főleg az olyan vízállásoknál, amilyeneket akkoriban lehetett tapasztalni a Sebes-Körösön.

A Vizet a tájba programmal reagálnak az igényekre

Hubai Imre államtitkár elmondta a Vizet a tájba programmal kapcsolatban, hogy reagálnak a társadalmi igényekre, szükségletekre. A vízhiány miatt aszályvédelmi akciótervet indítottak, ami nemcsak az öntözéshez szükséges többletvíz, hanem az ökológiai vízigények biztosításáról is szól.

Újabb látványos kisfilm jelent meg, lehet látni, miként fest vízzel feltöltött állapotban az évtizedekkel ezelőtt kiszáradt Koplaló holtág. Fotó: Nem víznek való vidék

Miért pont most, miért nem korábban? Megjött a válasz

Miért pont most? Erre a kérdésre is válaszolt. Elmondta: 2014-ig, 2015-ig, de akár 2017-ig, 2018-ig is el lehetett mondani, hogy a bő vizek idejét élték, óriási belvizekkel küzdött a mezőgazdaság. Az aszályos időszak 2021-ben kezdődött, 2022-ben is működött aszályvédelmi operatív törzs. Úgy véli, érzékelhető a mostani intézkedések kedvező hatása, tehát azokat fenn kell tartani, a szükséges forrásokat is biztosítani kell. A gazdáknak pedig ingyenesen biztosítanak öntözővizet.

Másként értékeli a helyzetet az államtitkár és a geográfus

Balogh Péter geográfus, a Vízválasztó kezdeményezője ugyanakkor nem ért egyet az öntözéssel, és szerinte a tájhasználatváltás lehetne a megoldás a vízgazdálkodási problémákra. Szerinte nagy vízállás esetén, vegetációs időszakon kívül kellene a vizet a tájba kihelyezni.

Hubai Imre államtitkár kiemelte: az öntözéses gazdálkodást nem lehet azzal vádolni, hogy miatta száradna ki az Alföld. Hiszen a gazdák nem tesznek semmi mást, csak annyit, hogy a megfelelő időszakban igyekeznek pótolni azt a vízmennyiséget, amely csapadékként nem érkezett meg. Amikor nincs szükség plusz vízre, akkor nem öntöznek. Hangsúlyozta azt is: azok, akik öntöznek, egy ökoszisztéma-szolgáltatást, egy klímaszolgáltatást is végeznek.

 

 

 

 

