2 órája
Videóra vették a csodát Szeghalom határában, a szakértők komoly kérdéseket feszegetnek
Visszatértek a tettek színhelyére. Azt követően, hogy megnézték, miként fest kiszáradt állapotban Szeghalom határában a Koplaló holtág, azt is szemügyre vették, hogy milyen vízzel feltöltött állapotban. A Nem víznek való vidék csapata pedig egy újabb kisfilmet hozott: ebben szakértők feszegetnek a szeghalmi példa alapján fontos, múltat és jövőt is érintő kérdéseket.
Szeghalom határában készített két látványos kisfilmet is az elmúlt időszakban a Nem víznek való vidék csapata. Előbb megnézték, hogy milyen kiszáradt állapotban a Sebes-Körös és a Berettyó között 4,5 kilométeren keresztül kanyargó Koplaló holtág, majd azt is, hogy milyen azt követően, hogy a Sebes-Körösből vízzel töltötték fel.
Feltöltötték az évtizedekkel ezelőtt kiszáradt Koplaló holtágat Szeghalom határában
Egy korábbi, a helyszínen tartott sajtótájékoztatón Csűrös Krisztián, a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója elmondta, hogy egy mobil szivattyútelep segítségével másodpercenként 300 liter vizet – összesen 400 ezer köbméternyit – emeltek ki a Sebes-Körösből, majd juttattak a kiépített csővezetékrendszer segítségével a Koplaló holtágba, kimondottan ökológiai céllal. Mindezt a Sárréti Vízőrzők Egyesülete kezdeményezte.
A mostani aszály a 2022-esnél is súlyosabb lehet
A szeghalmi példa alapján Hubai Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára hozzátette: az aszályvédelmi akcióterv keretében az a cél, hogy friss felszíni vízzel töltsenek fel szárazon álló holtágakat, kihasználatlan csatornákat, medreket, ahol tudnak vizet tárolni. Július elején úgy értékelt, hogy a 2024-ről 2025-re is áthúzódó aszály a 2022-esnél is súlyosabb lehet.
Újabb kisfilmet hozott a Nem víznek való vidék csapata
A Nem víznek való vidék csapata most egy újabb kisfilmet hozott Szeghalom határából. Csala Dániel fontos, a múltat és a jövőt egyaránt érintő kérdéseket feszegetve beszélgetett
- Hubai Imrével, az Agrárminisztérium államtitkárával,
- Csűrös Krisztiánnal, a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatójával,
- Balogh Péter geográfussal, a Vízválasztó mozgalom kezdeményezőjével.
A Sárréti Vízőrzők Egyesülete kereste meg a vízügyi igazgatóságot
Csűrös Krisztián igazgató beszélt arról, hogy a Sárréti Vízőrzők Egyesülete kereste meg a vízügyi igazgatóságot, és több megoldási lehetőség is szóba jött, hogy miként lehetne a vizet a Sebes-Körösből átvinni a Koplaló holtágba. A gravitációs vízelvezetés nem jöhetett szóba, főleg az olyan vízállásoknál, amilyeneket akkoriban lehetett tapasztalni a Sebes-Körösön.
A Vizet a tájba programmal reagálnak az igényekre
Hubai Imre államtitkár elmondta a Vizet a tájba programmal kapcsolatban, hogy reagálnak a társadalmi igényekre, szükségletekre. A vízhiány miatt aszályvédelmi akciótervet indítottak, ami nemcsak az öntözéshez szükséges többletvíz, hanem az ökológiai vízigények biztosításáról is szól.
Miért pont most, miért nem korábban? Megjött a válasz
Miért pont most? Erre a kérdésre is válaszolt. Elmondta: 2014-ig, 2015-ig, de akár 2017-ig, 2018-ig is el lehetett mondani, hogy a bő vizek idejét élték, óriási belvizekkel küzdött a mezőgazdaság. Az aszályos időszak 2021-ben kezdődött, 2022-ben is működött aszályvédelmi operatív törzs. Úgy véli, érzékelhető a mostani intézkedések kedvező hatása, tehát azokat fenn kell tartani, a szükséges forrásokat is biztosítani kell. A gazdáknak pedig ingyenesen biztosítanak öntözővizet.
Másként értékeli a helyzetet az államtitkár és a geográfus
Balogh Péter geográfus, a Vízválasztó kezdeményezője ugyanakkor nem ért egyet az öntözéssel, és szerinte a tájhasználatváltás lehetne a megoldás a vízgazdálkodási problémákra. Szerinte nagy vízállás esetén, vegetációs időszakon kívül kellene a vizet a tájba kihelyezni.
Hubai Imre államtitkár kiemelte: az öntözéses gazdálkodást nem lehet azzal vádolni, hogy miatta száradna ki az Alföld. Hiszen a gazdák nem tesznek semmi mást, csak annyit, hogy a megfelelő időszakban igyekeznek pótolni azt a vízmennyiséget, amely csapadékként nem érkezett meg. Amikor nincs szükség plusz vízre, akkor nem öntöznek. Hangsúlyozta azt is: azok, akik öntöznek, egy ökoszisztéma-szolgáltatást, egy klímaszolgáltatást is végeznek.