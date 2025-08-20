Videóra vették a csodát Szeghalom határában, a szakértők komoly kérdéseket feszegetnek

Szeghalom határában készített két látványos kisfilmet is az elmúlt időszakban a Nem víznek való vidék csapata. Előbb megnézték, hogy milyen kiszáradt állapotban a Sebes-Körös és a Berettyó között 4,5 kilométeren keresztül kanyargó Koplaló holtág, majd azt is, hogy milyen azt követően, hogy a Sebes-Körösből vízzel töltötték fel.

Szeghalom határában, a vízzel feltöltött Koplaló holtágnál beszélgetett Balogh Péter geográfus, Hubai Imre államtitkár, Csűrös Krisztián vízügyi igazgató Csala Dániel vezetésével. Fotó: Nem víznek való vidék

Feltöltötték az évtizedekkel ezelőtt kiszáradt Koplaló holtágat Szeghalom határában

Egy korábbi, a helyszínen tartott sajtótájékoztatón Csűrös Krisztián, a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója elmondta, hogy egy mobil szivattyútelep segítségével másodpercenként 300 liter vizet – összesen 400 ezer köbméternyit – emeltek ki a Sebes-Körösből, majd juttattak a kiépített csővezetékrendszer segítségével a Koplaló holtágba, kimondottan ökológiai céllal. Mindezt a Sárréti Vízőrzők Egyesülete kezdeményezte.

A mostani aszály a 2022-esnél is súlyosabb lehet

A szeghalmi példa alapján Hubai Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára hozzátette: az aszályvédelmi akcióterv keretében az a cél, hogy friss felszíni vízzel töltsenek fel szárazon álló holtágakat, kihasználatlan csatornákat, medreket, ahol tudnak vizet tárolni. Július elején úgy értékelt, hogy a 2024-ről 2025-re is áthúzódó aszály a 2022-esnél is súlyosabb lehet.

Újabb kisfilmet hozott a Nem víznek való vidék csapata

A Nem víznek való vidék csapata most egy újabb kisfilmet hozott Szeghalom határából. Csala Dániel fontos, a múltat és a jövőt egyaránt érintő kérdéseket feszegetve beszélgetett

Hubai Imrével, az Agrárminisztérium államtitkárával,

Csűrös Krisztiánnal, a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatójával,

Balogh Péter geográfussal, a Vízválasztó mozgalom kezdeményezőjével.

A Sárréti Vízőrzők Egyesülete kereste meg a vízügyi igazgatóságot

Csűrös Krisztián igazgató beszélt arról, hogy a Sárréti Vízőrzők Egyesülete kereste meg a vízügyi igazgatóságot, és több megoldási lehetőség is szóba jött, hogy miként lehetne a vizet a Sebes-Körösből átvinni a Koplaló holtágba. A gravitációs vízelvezetés nem jöhetett szóba, főleg az olyan vízállásoknál, amilyeneket akkoriban lehetett tapasztalni a Sebes-Körösön.