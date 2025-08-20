Majdnem a Csaba Centerben nyitott meg a megyei könyvtár

Negyvenéves az új könyvtár címmel tartottak rendezvényt kedden a Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület: Nevezetes épületeink” programsorozatának részeként. A régi könyvtár főépülete, az úgynevezett Urszinyi-ház köré illesztett, 1985. augusztus 20-án átadott, Ybl-díjas épületet ismerhették meg a résztvevők.

A Békés Megyei Könyvtár új épületét 40 éve adták át, ebből az alkalomból tartottak kedden rendezvényt Fotó: Dinya Magdolna

A könyvtár igazgatója céljaikról is beszélt

Juhász Zoltán, a Békés Megyei Könyvtár igazgatója kiemelte, egy könyvtárépület tervezését meghatározzák az intézmény céljai, a gyűjtemény-politikája, a látogatói igények, a személyzet és a könyvtári szolgáltatások helyzete. A jövőbeli elvárások kijelöléséhez segítséget nyújtanak a nemzetközi gyakorlatok, trendek, stratégiák, valamint a helyi szintű szükségletek.

– Napjainkban a könyvtárépületekkel szembeni elvárás a látványos, impozáns megjelenés, a gazdaságos és fenntartható üzemeltetés, a variálható, kényelmes térelrendezés, az esztétikus bútorzat, a modern informatikai technológiák megléte a hagyományos könyvtári alapfunkciók megőrzése, modernizálása mellett – hangsúlyozta. –.A 21. században – amikor folyamatos szó esik a nyomtatott és az elektronikus könyvek, valamint a személyes és az online jelenlét rivalizálásáról – a könyvtárak már közösségi helyként funkcionálnak. A könyvtárépületek találkozások, beszélgetések, tapasztalatcserék, programok, foglalkozások, képzések és kiállítások színhelyei. Az otthonunk és a munkahelyünk után a könyvtár egy olyan harmadik hely lehet, mely fiatalok és felnőttek számára egyaránt befogadó, hívogató, közösségteremtő – inspirál és alkotásra bátorít.

Idén több jeles évfordulóra is emlékezhetünk

A rendezvényen elhangzott, 40 éves a Békés Megyei Könyvtár új épülete, emellett idén több jeles évfordulóra is emlékezhetünk:

• 125 éve született Féja Géza író, publicista, szociográfus, könyvtáros, könyvtárszervező.

• 80 éve, 1945-ben nyílt meg a Városi Népkönyvtár a békéscsabai múzeum épületében / Féja Géza szervező tevékenységének köszönhetően.

• 80 éves – a népkönyvtárral egyidős a vármegye legnagyobb helyismereti forrásgyűjteménye, a Békés Gyűjtemény.