Majdnem a Csaba Centerben nyitott meg a megyei könyvtár
Az új, éppen 40 éve megnyitott Békés Megyei Könyvtárat a mai Csaba Center területére tervezték. Az elképzelések szerint a Jókai utcában kapott volna helyet a megyei tanács, a pártbizottság, a művelődési ház és a könyvtár. Végül a könyvtár Csomay Zsófia és Hegedűs Péter tervei alapján épült fel a Kiss Ernő utcában. Az öt évig tartó építkezést nagy érdeklődés övezte, már a 40 évvel ezelőtti, 1985. augusztus 20-i megnyitó előtt többen bekéredzkedtek Békéscsaba új létesítménybe.
Negyvenéves az új könyvtár címmel tartottak rendezvényt kedden a Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület: Nevezetes épületeink” programsorozatának részeként. A régi könyvtár főépülete, az úgynevezett Urszinyi-ház köré illesztett, 1985. augusztus 20-án átadott, Ybl-díjas épületet ismerhették meg a résztvevők.
A könyvtár igazgatója céljaikról is beszélt
Juhász Zoltán, a Békés Megyei Könyvtár igazgatója kiemelte, egy könyvtárépület tervezését meghatározzák az intézmény céljai, a gyűjtemény-politikája, a látogatói igények, a személyzet és a könyvtári szolgáltatások helyzete. A jövőbeli elvárások kijelöléséhez segítséget nyújtanak a nemzetközi gyakorlatok, trendek, stratégiák, valamint a helyi szintű szükségletek.
– Napjainkban a könyvtárépületekkel szembeni elvárás a látványos, impozáns megjelenés, a gazdaságos és fenntartható üzemeltetés, a variálható, kényelmes térelrendezés, az esztétikus bútorzat, a modern informatikai technológiák megléte a hagyományos könyvtári alapfunkciók megőrzése, modernizálása mellett – hangsúlyozta. –.A 21. században – amikor folyamatos szó esik a nyomtatott és az elektronikus könyvek, valamint a személyes és az online jelenlét rivalizálásáról – a könyvtárak már közösségi helyként funkcionálnak. A könyvtárépületek találkozások, beszélgetések, tapasztalatcserék, programok, foglalkozások, képzések és kiállítások színhelyei. Az otthonunk és a munkahelyünk után a könyvtár egy olyan harmadik hely lehet, mely fiatalok és felnőttek számára egyaránt befogadó, hívogató, közösségteremtő – inspirál és alkotásra bátorít.
Idén több jeles évfordulóra is emlékezhetünk
A rendezvényen elhangzott, 40 éves a Békés Megyei Könyvtár új épülete, emellett idén több jeles évfordulóra is emlékezhetünk:
• 125 éve született Féja Géza író, publicista, szociográfus, könyvtáros, könyvtárszervező.
• 80 éve, 1945-ben nyílt meg a Városi Népkönyvtár a békéscsabai múzeum épületében / Féja Géza szervező tevékenységének köszönhetően.
• 80 éves – a népkönyvtárral egyidős a vármegye legnagyobb helyismereti forrásgyűjteménye, a Békés Gyűjtemény.
• 50 éve, 1975-ben kapott megbízást Hegedűs Péter, Csomay Zsófia és Kerecsényi Zsuzsa a kiviteli tervek elkészítésére. A tervezésben a könyvtáralapító, Kossuth-díjjal kitüntetett Lipták Pál is aktívan részt vett.
• 40 éve alakult meg a Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület
• 10 éve, 2015-ben a Békés megyei lett az első, 3D nyomtatóval rendelkező hazai közkönyvtár.
A polgármester is könyvtárlátogató volt az Urszinyi-házban
Szarvas Péter elmondta, 1985-ben felismerték Békéscsabán azt, hogy szükség van egy kibővített könyvtárra, és az elődök helyesen döntöttek akkor, amikor az Urszinyi-ház köré emelték a modern épületet.
– Kisgyermekként magam is könyvtárlátogató voltam az Urszinyi-házban, a régi könyvtárépületben – emlékezett Szarvas Péter. Meglátása szerint „a kultúra szentélye egy jól működtetett könyvtár”. A könyvtárépületnek lelke volt, van, és lesz is. Megköszönte az elődök tevékenységét, jó munkát kívánva a jelenlegi munkatársaknak.
Dr. Ambrus Zoltán volt első igazgató
Negyven éve, 1985. július 1-jén vette át a megyei könyvtár vezetését dr. Ambrus Zoltán. 1985. augusztus 20-tól az ország egyik legjobban felszerelt vidéki könyvtárát irányította:
• zenei részleggel, zeneellátási központtal,
• képzőművészeti kiállításokkal,
• műtárgykölcsönzési lehetőséggel,
• játszóteremmel, a gyermekkönyvtár textil csikójával,
• a könyvtári számítógépesítés, a vonalkódos kölcsönzés bevezetésének hajnalán.
A történet a csabai szabólegény, festőművész Lipták Pállal indult
Dr. Ambrus Zoltán felidézte a megyei könyvtár 1952-től íródó történetét, mely a csabai szabólegény, festőművész Lipták Pál kinevezésével indult. A békéscsabai könyvtár az 1960-1970-es években gyermekkönyvtárral, zenei könyvtárral is rendelkezett. Lipták Pálnak köszönhetően valódi megyei hálózat jött létre, a megyei könyvtár és a települési könyvtárak tevékenységét az együttműködés határozta meg.
A párizsi Pompidou Centerhez hasonlította Békéscsaba új épületét
A tervezés, építkezés során egy mindenki számára nyitott, vonzó könyvtárat kívántak létrehozni. A kivitelezés során vizsgáztak az ÁÉV szakemberei, mivel a könyvtár belső logikája, természete jelentősen eltért például a kórházétól. Dr. Ambrus Zoltán egyik ismerőse a párizsi Pompidou Centerhez hasonlította Békéscsaba új könyvtárépületét. A létesítmény nem kifejezetten könyvtárba illeszkedő rendezvényeknek (képzőművészeti kiállítások, koncertek) is otthont adott. Jelentős újdonságnak számított, hogy másológépe lett a könyvtárnak, Békéscsabán ekkor kizárólag a könyvtárban volt lehetőség fénymásolatok készítésére. A tájékoztatás, ismeretszerzés terén fontos szerepet kaptak az intézményben helyet kapó információs pontok.
Dr. Ambrus Zoltán a Békés Megyei Könyvtár központi elemeként azt az értéket határozta meg, melynek gyűjtése, rendezése, rendelkezésre bocsátása az intézmény alapfeladata. Hiszi, hogy a könyvtár a lehetőségeivel és ismereteivel maga a jövő. A könyvtár névadójának nem találna alkalmasabb személyt Lipták Pálnál.
A könyvtár mint termék címmel is előadás hangzott el
Mácsai Sándor, a Békéscsabai Hagyományőrző Kulturális Kör elnöke. „A könyvtár, mint termék” című előadásából megtudhattuk, melyek a 72 méter hosszú, 43 méter széles, több mint 6000 m2-es épület sajátosságai, egyedi ismérvei.
Mácsai Sándor családi kötődéssel kezdte előadását, kiemelte, hogy a felesége borkereskedést üzemelő nagyszülei abban a házban laktak a Kiss Ernő utcában, mely az építkezés miatt - többedmagával - lebontásra került. A 40. születésnap alkalmából termékbemutatóval (hasonló építészeti stílusú épületek bemutatásával) kívánta köszönteni a könyvtárat.
A statikai tervezői feladatokat Felkai Eszter színművész testvére látta el
Az 1970-1980-as években elterjedt az előre gyártott panelekből, technológiákból történő építkezés. A beton, vasbeton japán találmány, építészeti alkalmazása megfigyelhető a békési művelődési háznál, a békéscsabai Munkácsy utcában vagy a Gál Ferenc Egyetem esetén. Utóbbi az Evangélikus Nagytemplomhoz hasonlóan cölöpökre épült.
A Békés Megyei Könyvtár új épületénél előre gyártott technológiát alkalmaztak, az építőelemek helyben készültek. A belső funkciók időközbeni módosítása miatt úgy kellett áttervezni az elemeket, hogy a födém már a helyére került. Az áttervezés során statikai tervezői feladatokat Felkai Judit, Felkai Eszter színművész testvére látta el. Mácsai Sándor visszaemlékezett, a tervezői pályázatot Csomay Zsófia nyerte el. A tervezésbe pedig bevonták a második helyezett Hegedűs Pétert is, így kettejük munkájának eredménye az Ybl-díjas könyvtárépület.
A grafikai gyűjtemény 200 alkotással indult
1986-ban Lipták Pál artotéka- és kortárs grafikai gyűjteményt hozott létre. Megteremtette az olvasók számára a lehetőséget grafikák és rajzok kölcsönzésére. Gondozta „A hónap műtárgya”-sorozatot, melyhez ismertetőket is készített. A grafikai gyűjtemény 200 alkotással indult, majd az idők során több mint 400 tételesre gyarapodott. Napjainkban nagyjából 450 grafikai alkotást (rézkarc, akvarell, rajz, pasztell) számlál. Emellett 15 szobor is található a könyvtárépületben és a Munkácsy-udvaron, plusz egy szobor a Derkovits sor és Kiss Ernő utca sarkán.
A könyvtár rejtett kincseit fedezték fel a résztvevők
Mészáros Zsuzsanna művészettörténész, a Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület alelnöke segítségével a könyvtár rejtett kincseit fedezték fel a résztvevők.
A kulisszajárás során megismerkedünk az épület múltjával és jelenével is. Mészáros Zsuzsanna felidézte Lipták Pál életútját. Kiemelte, az igazgatói feladatok mellett festőművész, könyvkiadó és műgyűjtő is volt. Lehetősége volt megismernie őt, akinek műterme volt a Munkácsy Emlékházban. Lipták Pál Kohán György és Jankay Tibor ismerőse, a vásárhelyi iskola tagja volt. A Kossuth-díjas könyvtáralapító alkotásai elsősorban impresszionista, álomszerű képek voltak, melyeknek hangulatos címeket adott. Festményei a róla elnevezett teremben láthatók, az Urszinyi-házban.
A békéscsabai Kossuth-szobrot ábrázoló fotót is kihelyezték
A könyvtárban kihelyezett szobrokat az állam adományozta az intézménynek, így többek között az alábbiakat:
* Nagy Sándor: Integető (egész alakos szobor a Derkovits sor és Kiss Ernő utca sarkán)
* Marton László: Anya gyermekével (a Munkácsy- és Kossuth-díjas szobrász másik békéscsabai munkája a Szoborsétány Áchim L. András-szobra)
* Tar István: Solymász (a szobrász kétszeres Munkácsy-díjas)
* Garányi József: Drapériás ülő nő, Figurák (a szobrászművész harmadik békéscsabai alkotása az U-alakúnál látható)
Az emeleti olvasóteremben helyezték ki a békéscsabai Kossuth-szobrot ábrázoló fotót, amit Horvay János szobrász dedikált és adományozott Rell Lajosnak. A gyermekkönyvtárban 40 éve várja a kicsiket és nagyokat Ló Szerafin. A kék lovacskát Madarász Ildikó budapesti iparművésznő készítette fából és papírmaséból. Ugyanitt található Finnország egyik jelképe, a Mumin.