Sehol nem talált este állatorvost, maga mentette meg kedvence életét

Csibész, a shetlandi póni este nyolc körül kezdett furcsán viselkedni a békéscsabai Fekete Tanyán, amikor állatorvos a gazdája szerint már nem érhető el. A póni lefeküdt, hempergett. Ez viszont még nem volt furcsa, amúgy is szokott. Szerencsére a gazdája időben felismerte a kólika tüneteit.

Kólika kínozta Csibészt, állatorvos híján Vanda maga gyógyította. Fotó: Fekete Tanya/Facebook

Mikor máskor jöhetett a baj, mint este 8-kor

– Ami feltűnt, hogy nem rázta meg magát, és pár perc múlva mindez megismétlődött – mesélte Fekete Vanda, a Fekete Tanya résztulajdonosa. – Ekkor már bementem hozzá, de nem szaladt oda boldogan, ahogy szokott, hanem éppen csak odavonszolta magát bágyadtan, kedvtelenül. Nézegette a hasát, rúgott a hasa felé. Egyértelművé vált, hogy ez bizony kólika. És mikor máskor, mint este 8-kor, amikor állatorvost a földkerekségen sem találsz.

Kólika gyötörte a pónit, hajnali egy óra felé jobban lett

Vanda jártatta egy órán keresztül Csibészt, és adott neki görcsoldót. A póni javulást továbbra sem mutatott, viszont volt széklete, kétszer is. Járatta tovább, ha megálltak, rögtön hempergett volna. Végül ketofent adott be neki, és hajnali egy óra felé a póni jobban lett.

Na, de mi a jó abban, ha zsebpacid van?

Vanda elmondta, az a jó, ha „zsebpacid” van, hogy bárhova befér, felfér. Így felvitte a teraszra, ahol van egy sarokülő, és amikor már Csibész jobban volt, együtt tudtak pihenni. Vanda Csibész melletti pihenését legalább 500 szúnyog és a félzombi üzemmód támogatta. A lényeg azonban, hogy Csibész jól van.