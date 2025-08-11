1 órája
Sehol nem talált este állatorvost, maga mentette meg kedvence életét
Ismerős az az érzés, amikor beteg egy imádott állatod, és az ördöggel is lepaktálnál, hogy csak élje túl, és gyógyuljon meg? Este nyolc óra körül következett be az, ami a lótartók egyik legnagyobb rémálma: a kólika. Ilyenkor pedig állatorvost a földkerekségen sem találsz, írta Csibész tulajdonosa.
Csibész, a shetlandi póni este nyolc körül kezdett furcsán viselkedni a békéscsabai Fekete Tanyán, amikor állatorvos a gazdája szerint már nem érhető el. A póni lefeküdt, hempergett. Ez viszont még nem volt furcsa, amúgy is szokott. Szerencsére a gazdája időben felismerte a kólika tüneteit.
Mikor máskor jöhetett a baj, mint este 8-kor
– Ami feltűnt, hogy nem rázta meg magát, és pár perc múlva mindez megismétlődött – mesélte Fekete Vanda, a Fekete Tanya résztulajdonosa. – Ekkor már bementem hozzá, de nem szaladt oda boldogan, ahogy szokott, hanem éppen csak odavonszolta magát bágyadtan, kedvtelenül. Nézegette a hasát, rúgott a hasa felé. Egyértelművé vált, hogy ez bizony kólika. És mikor máskor, mint este 8-kor, amikor állatorvost a földkerekségen sem találsz.
Kólika gyötörte a pónit, hajnali egy óra felé jobban lett
Vanda jártatta egy órán keresztül Csibészt, és adott neki görcsoldót. A póni javulást továbbra sem mutatott, viszont volt széklete, kétszer is. Járatta tovább, ha megálltak, rögtön hempergett volna. Végül ketofent adott be neki, és hajnali egy óra felé a póni jobban lett.
Na, de mi a jó abban, ha zsebpacid van?
Vanda elmondta, az a jó, ha „zsebpacid” van, hogy bárhova befér, felfér. Így felvitte a teraszra, ahol van egy sarokülő, és amikor már Csibész jobban volt, együtt tudtak pihenni. Vanda Csibész melletti pihenését legalább 500 szúnyog és a félzombi üzemmód támogatta. A lényeg azonban, hogy Csibész jól van.