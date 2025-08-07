31 perce
Olyan versennyel bővül a kolbászfesztivál, ami még soha nem volt
Ez nemcsak egy verseny lesz, hanem a kolbászfesztivál hangulatába csomagolt, élménydús csapatépítés, ahol a munkatársak együtt, játékos és látványos formában erősíthetik a közösséget.
Készen álltok egy igazi ízkalandra és egy fergeteges csapatépítésre? Ha igen, akkor csapjatok bele a 28. Csabai Kolbászfesztivál – október 23-26. – egyik legizgalmasabb programjába: „Nemzetközi Kolbászgyúró Verseny 2.0 – Cégek Csatája” Idén október 26-án, vasárnap, kizárólag vállalati csapatoknak hirdették meg, már lehet jelentkezni.
A többi verseny hagyományos lesz,
- az óvodások, általános iskolások kolbászgyúró versenyét október 23-án,
- a középiskolásokét és egyetemistákét október 24-én rendezik meg a CsabaParkban.
A legnagyobb érdeklődés a nemzetközi kolbászgyúró versenyt kíséri, sok száz csapat gyúr, ezt október 25-én tartják. A Cégek Csatája mellett október 26-án tartják a töltöttkáposzta-főző versenyt is.
A gyerekek máris imádják a település új turisztikai attrakcióját – videóval
Kiverte a biztosítékot, kiderült, miért megy állandóan ez a jelzőlámpa