Időkapszula
1 órája
A kisvárosi kocsma, ahol megállt az idő – galériával
Egy Dél-alföldi kisváros szívében áll egy különleges hely, ahol a retró hangulat, a közösségi élmény és a nosztalgia találkozik.
Ikonikus kocsma Battonyán
Forrás: Mutass egy kocsmát Facebook-csoport
Egy igazi időkapszula bújik meg egy Dél-alföldi kisváros, Battonya szívében. A helyiek gyakran gyűlnek itt össze egy kis beszélgetésre, közös koccintásra és egy jó kis billiárd vagy csocsó partyra. Nézzük az időkapszula képeit!
Ikonikus kocsma BattonyánFotók: Mutass egy kocsmát Facebook-csoport
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre