A kisvárosi kocsma, ahol megállt az idő – galériával

Egy Dél-alföldi kisváros szívében áll egy különleges hely, ahol a retró hangulat, a közösségi élmény és a nosztalgia találkozik.

Ikonikus kocsma Battonyán

Forrás: Mutass egy kocsmát Facebook-csoport

Egy igazi időkapszula bújik meg egy Dél-alföldi kisváros, Battonya szívében. A helyiek gyakran gyűlnek itt össze egy kis beszélgetésre, közös koccintásra és egy jó kis billiárd vagy csocsó partyra. Nézzük az időkapszula képeit!

Ikonikus kocsma Battonyán

Fotók: Mutass egy kocsmát Facebook-csoport

 

 

