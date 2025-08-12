2 órája
Megjelentek a kóklerek a piacon, rengeteg plusz munkát adnak a mestereknek
Tavaly nyáron több héten át 40 fok körüli hőmérsékletek uralkodtak, ami miatt rengetegen szereltettek fel légkondit otthonra. Sokan hasonlóra számítottak idén is, azonban a megkérdezett szakemberek szerint a klímaszerelések száma nagyjából a tavalyi szinten maradt. Van azonban egy bosszantó jelenség, ami miatt mégis nagyon leterheltek.
Még a szezon elején megírtuk, hogy nagy robbanás várható a piacon, a klímaszerelések száma ugyanis hirtelen megugorhat a forró nyárkezdetnek köszönhetően. Utánajártunk, – így augusztus közepéhez közelítve – hogy mennyire jöttek be a szakemberek számításai.
A klímaszerelések száma nem változott jelentősen tavaly nyárhoz képest
Frank Péter, a békéscsabai Frankó Klíma tulajdonosa, klímatechnikai rendszerszerelő arról beszélt az idei nyarat illetően, hogy tavalyhoz képest nagyjából ugyanannyi megrendelésük van, nagy változást e tekintetben nem tapasztalt. Megjegyezte, nyilvánvalóan a változékony időjárás és a gazdasági helyzet alakulása is nagyban befolyásolja a telepítések számát. Mint fogalmazott, júniusban, amikor jött egy melegebb időszak, akkor több pánikvásárló is megrohamozta őket, emiatt pedig felhalmozták a készleteket, de a gyártók is ugyanezt tették. Ugyanakkor azt látja, hogy utóbbiak máris akcióznak, ami fakadhat abból, hogy nem annyi készülék fogyott, mint amennyire számítottak.
Mára sok lett a kókler a klímaszerelők között
A stagnálás, vagy enyhe visszaesés oka továbbá szerinte az, hogy rengeteg ismeretlen eredetű, alig vagy egyáltalán nem létező szervizháttérrel rendelkező gyártó jelent meg, amiből persze a kereskedők is próbálnak hasznot húzni. A másik dolog pedig, ami rontja a piacot, hogy számos olyan, magát szakembernek nevező klímaszerelő vállal most már rövid határidőn belül, de silány minőségű munkát, akik miatt rengeteg plusz feladatot kapnak a hiszékeny vagy spórolni akaró lakosoktól.
– Soha nem találkoztunk még a nyári szezonban annyi javítandó klímaberendezéssel, mint az idén. Ezekkel persze igyekszünk érdemben foglalkozni, de már szabályos várólista van, nem tudunk mindenhová időben odaérni, így emiatt még jobban le vagyunk terhelve – jegyezte meg.
A hétvégén érkező hőhullám Frank Péter szerint egyébként már nem befolyásolja őket túlzottan, inkább már a fűtési szezonra készülnek, hiszen egyre nagyobb a kereslet erre a gazdaságos fűtési módra.
Elmaradt a pánikroham idén nyáron
Arató Béla, a gyulai Viharsarki Klíma egyik tulajdonosa a Beol.hu megkeresésére kiemelte, a tavalyinál valamivel hűvösebb nyár miatt valóban érezhető náluk is némi visszaesés, ezáltal viszont szerinte nincs is az az őrültek háza, mint akkor, kevesebb az olyan érdeklődő, aki azonnal szeretne klímát.
– Ennek ellenére ugyanannyi klímát raktunk fel eddig idén, mint tavaly, tehát a darabszám nem csökkent és még nincs vége a nyárnak. Ez annak is köszönhető, hogy ebben az évben már többen gondolkodtak előre – mondta.
A szakember hozzátette, aki viszont eddig nem rakatott fel magának légkondit, az idei nyarat már valószínűleg ki fogja húzni anélkül is, bármilyen meleg lesz az idő.
