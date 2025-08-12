Megjelentek a kóklerek a piacon, rengeteg plusz munkát adnak a mestereknek

Még a szezon elején megírtuk, hogy nagy robbanás várható a piacon, a klímaszerelések száma ugyanis hirtelen megugorhat a forró nyárkezdetnek köszönhetően. Utánajártunk, – így augusztus közepéhez közelítve – hogy mennyire jöttek be a szakemberek számításai.

A klímaszerelések száma nem változott jelentős mértékben tavalyhoz képest, a szakemberek mégis leterheltek. Fotó: Illusztráció

A klímaszerelések száma nem változott jelentősen tavaly nyárhoz képest

Frank Péter, a békéscsabai Frankó Klíma tulajdonosa, klímatechnikai rendszerszerelő arról beszélt az idei nyarat illetően, hogy tavalyhoz képest nagyjából ugyanannyi megrendelésük van, nagy változást e tekintetben nem tapasztalt. Megjegyezte, nyilvánvalóan a változékony időjárás és a gazdasági helyzet alakulása is nagyban befolyásolja a telepítések számát. Mint fogalmazott, júniusban, amikor jött egy melegebb időszak, akkor több pánikvásárló is megrohamozta őket, emiatt pedig felhalmozták a készleteket, de a gyártók is ugyanezt tették. Ugyanakkor azt látja, hogy utóbbiak máris akcióznak, ami fakadhat abból, hogy nem annyi készülék fogyott, mint amennyire számítottak.

Mára sok lett a kókler a klímaszerelők között

A stagnálás, vagy enyhe visszaesés oka továbbá szerinte az, hogy rengeteg ismeretlen eredetű, alig vagy egyáltalán nem létező szervizháttérrel rendelkező gyártó jelent meg, amiből persze a kereskedők is próbálnak hasznot húzni. A másik dolog pedig, ami rontja a piacot, hogy számos olyan, magát szakembernek nevező klímaszerelő vállal most már rövid határidőn belül, de silány minőségű munkát, akik miatt rengeteg plusz feladatot kapnak a hiszékeny vagy spórolni akaró lakosoktól.

– Soha nem találkoztunk még a nyári szezonban annyi javítandó klímaberendezéssel, mint az idén. Ezekkel persze igyekszünk érdemben foglalkozni, de már szabályos várólista van, nem tudunk mindenhová időben odaérni, így emiatt még jobban le vagyunk terhelve – jegyezte meg.

A hétvégén érkező hőhullám Frank Péter szerint egyébként már nem befolyásolja őket túlzottan, inkább már a fűtési szezonra készülnek, hiszen egyre nagyobb a kereslet erre a gazdaságos fűtési módra.

Elmaradt a pánikroham idén nyáron

Arató Béla, a gyulai Viharsarki Klíma egyik tulajdonosa a Beol.hu megkeresésére kiemelte, a tavalyinál valamivel hűvösebb nyár miatt valóban érezhető náluk is némi visszaesés, ezáltal viszont szerinte nincs is az az őrültek háza, mint akkor, kevesebb az olyan érdeklődő, aki azonnal szeretne klímát.