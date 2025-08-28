Rákérdeztünk a körforgalmat díszítő kismotorra – meg is történt, aminek meg kellett történnie

Ha különleges attrakcióvá nem is vált, mindenesetre sokak figyelmét magára vonta a Békéscsaba határában a Békési út és a 44-es elkerülőjének csatlakozásában lévő körforgalomban megjelent játék kismotor. Megkerestük a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t, hogy mit tudnak a játékkal kapcsolatban.

A kismotor nem mindennapi látványt nyújtott. Fotó: Beol.hu

Kismotor a körforgalomban: ez történt

Mint válaszukban kifejtették, a cég munkatársai a körforgalomban elhelyezett kismotorral kapcsolatban előzetes megkeresést nem kaptak.

Vélhetően egy járműről eshetett le és ezért helyezhette el valaki a területen. Mivel a tárgy közlekedésbiztonsági kockázatot jelenthet, ezért társaságunk munkatársai eltávolították a körforgalomból

– tették hozzá.

Számos utat felújítanak Békésben

Összesen több mint 90 kilométernyi utat tesznek rendbe a Dél-Alföldön – írta meg az MTI. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatása szerint erre közel 30 milliárd forintot kap a cég a TOP Plusz beruházások keretében. Korábbi cikkünkben sorra vettük, hogy milyen Békés vármegyei útfelújítások várhatók.