2 órája
Rákérdeztünk a körforgalmat díszítő kismotorra – meg is történt, aminek meg kellett történnie
Egy játék járgány került valamilyen megmagyarázhatatlan okból a Békéscsaba és Békés közötti körforgalomba. Utánajártunk, hogy miként kerülhetett a kismotor a csomópontba és mi lett a sorsa.
Ha különleges attrakcióvá nem is vált, mindenesetre sokak figyelmét magára vonta a Békéscsaba határában a Békési út és a 44-es elkerülőjének csatlakozásában lévő körforgalomban megjelent játék kismotor. Megkerestük a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t, hogy mit tudnak a játékkal kapcsolatban.
Kismotor a körforgalomban: ez történt
Mint válaszukban kifejtették, a cég munkatársai a körforgalomban elhelyezett kismotorral kapcsolatban előzetes megkeresést nem kaptak.
Vélhetően egy járműről eshetett le és ezért helyezhette el valaki a területen. Mivel a tárgy közlekedésbiztonsági kockázatot jelenthet, ezért társaságunk munkatársai eltávolították a körforgalomból
– tették hozzá.
Számos utat felújítanak Békésben
Összesen több mint 90 kilométernyi utat tesznek rendbe a Dél-Alföldön – írta meg az MTI. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatása szerint erre közel 30 milliárd forintot kap a cég a TOP Plusz beruházások keretében. Korábbi cikkünkben sorra vettük, hogy milyen Békés vármegyei útfelújítások várhatók.
Aki busszal utazik, annak érdemes résen lennie – változik a menetrend
Alaptalanok a félelmek: nem emelkedtek a lakásárak Békésben, sőt...