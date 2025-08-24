Ezt biztos megnézzük – hatalmas kísértések várnak a Békés vármegyei párosra

Augusztus 31-én Kasza Tibor vezetésével visszatér a TV2 műsora, a Kísértés. Négy páros tagjainak kell tanúbizonyságot tenniük a hűségükről; a szerelmesek nem sokkal az érkezésük után különválnak, és az ellenkező nemű kísértőkkel két mesés villába költöznek. Innentől kezdve nincs közvetlen kapcsolat köztük – csak a kiválasztott csábítókkal mehetnek romantikus randevúkra. A Tv2 azt írja, a második évad nemcsak a szereplők miatt kínál izgalmakat, technikailag is megújul. A műsor látványvilága még filmszerűbb, a felvételek új technikai megoldásokkal, modern kamerarendszerekkel készülnek, így a nézők minden eddiginél közelebb kerülhetnek a párok érzelmi utazásához. Még intenzívebb lesz a dráma, a feszültség.

Lili és Milán úgy érzik, kiállják a Kísértés próbáit. Fotó: TV2

A Kísértésben egy Békés vármegyei páros is kockára teszi kapcsolatát

Anita és Dávid, Fanni és Márk, Timi és Máté, valamint a szarvasi Lili és Milán párkapcsolatának alakulását követhetjük nyomon a Kísértésben. Lili és Milán egy éve alkottak egy párt a forgatások kezdetén. Lili egyetemre jár, mellette körmösként dolgozik. Milánt a Békés vármegyeiek a labdarúgás kapcsán ismerhetik: Békéscsaba, Orosháza, Gyula, Szarvas, és Füzesgyarmat NB-s csapatait is erősítette. Jelenleg is közel áll a szívéhez a foci, de már csak hobbiként űzi, vállalkozóként dolgozik. A pár közös szenvedélyét az extrém sportok jelentik, szeretnek együtt élményeket gyűjteni. A kapcsolatukat legjobban a humor, a lazaság és a különböző személyiségjegyek jellemzik.

Megkérdeztük, vajon mennyire stabil és erős a kapcsolatuk

Lili elmondta, bár az egy év nem tűnik hosszú időnek, nagyon stabilnak érzik a kapcsolatukat. Sok közös élményük volt már, szépen összecsiszolódtak. Három hónapnyi ismeretség után már össze is költöztek.

– Mint minden kapcsolatban, náluk is adódtak súrlódások, de egyébként nagyon harmonikusan éltük a mindennapjainkat. Nyilván 32 évesen kimondhatom, az ember egy kicsit mértéktartóbb, mint a 20-as éveiben, túl vagyok már a bulizós, csajozós korszakomon. Igyekszem úgy játszani, hogy az értékrendemen belül maradjanak azok az események, amik a műsorban fognak történni. Ettől függetlenül imádom a kihívásokat, de úgy érzem, megugrom a lécet és nem esek kísértésbe – sorolta Milán. Lili hozzáfűzte, szerelme

laza,

közvetlen,

humoros,

mindig jókedvű.

Ő viszont inkább kicsit zárkózottabb és óvatosabb.