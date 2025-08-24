2 órája
Ezt biztos megnézzük – hatalmas kísértések várnak a Békés vármegyei párosra
Kiderül, vajon forrón, kitartóan szereti-e egymást, vagy elcsábul-e a Békés vármegyei szerelmespár. Augusztus 31-én Kasza Tibor vezetésével visszatér a TV2 műsora, a Kísértés.
Augusztus 31-én Kasza Tibor vezetésével visszatér a TV2 műsora, a Kísértés. Négy páros tagjainak kell tanúbizonyságot tenniük a hűségükről; a szerelmesek nem sokkal az érkezésük után különválnak, és az ellenkező nemű kísértőkkel két mesés villába költöznek. Innentől kezdve nincs közvetlen kapcsolat köztük – csak a kiválasztott csábítókkal mehetnek romantikus randevúkra. A Tv2 azt írja, a második évad nemcsak a szereplők miatt kínál izgalmakat, technikailag is megújul. A műsor látványvilága még filmszerűbb, a felvételek új technikai megoldásokkal, modern kamerarendszerekkel készülnek, így a nézők minden eddiginél közelebb kerülhetnek a párok érzelmi utazásához. Még intenzívebb lesz a dráma, a feszültség.
A Kísértésben egy Békés vármegyei páros is kockára teszi kapcsolatát
Anita és Dávid, Fanni és Márk, Timi és Máté, valamint a szarvasi Lili és Milán párkapcsolatának alakulását követhetjük nyomon a Kísértésben. Lili és Milán egy éve alkottak egy párt a forgatások kezdetén. Lili egyetemre jár, mellette körmösként dolgozik. Milánt a Békés vármegyeiek a labdarúgás kapcsán ismerhetik: Békéscsaba, Orosháza, Gyula, Szarvas, és Füzesgyarmat NB-s csapatait is erősítette. Jelenleg is közel áll a szívéhez a foci, de már csak hobbiként űzi, vállalkozóként dolgozik. A pár közös szenvedélyét az extrém sportok jelentik, szeretnek együtt élményeket gyűjteni. A kapcsolatukat legjobban a humor, a lazaság és a különböző személyiségjegyek jellemzik.
Megkérdeztük, vajon mennyire stabil és erős a kapcsolatuk
Lili elmondta, bár az egy év nem tűnik hosszú időnek, nagyon stabilnak érzik a kapcsolatukat. Sok közös élményük volt már, szépen összecsiszolódtak. Három hónapnyi ismeretség után már össze is költöztek.
– Mint minden kapcsolatban, náluk is adódtak súrlódások, de egyébként nagyon harmonikusan éltük a mindennapjainkat. Nyilván 32 évesen kimondhatom, az ember egy kicsit mértéktartóbb, mint a 20-as éveiben, túl vagyok már a bulizós, csajozós korszakomon. Igyekszem úgy játszani, hogy az értékrendemen belül maradjanak azok az események, amik a műsorban fognak történni. Ettől függetlenül imádom a kihívásokat, de úgy érzem, megugrom a lécet és nem esek kísértésbe – sorolta Milán. Lili hozzáfűzte, szerelme
- laza,
- közvetlen,
- humoros,
- mindig jókedvű.
Ő viszont inkább kicsit zárkózottabb és óvatosabb.
– Nagyon érzékeny és romantikus lélek vagyok, Milán ennek a teljes ellentéte. Ezért is lesz érdekes, hogy kibírjuk-e a nehéz próbát. A család és a barátok nagyon támogatnak minket, de a döntéseket mindig mi ketten hozzuk meg. Jó érzés, hogy mellettünk állnak, de nem befolyásolnak. Inkább erőt kapunk tőlük – nyilatkozta a lány.
Arról is faggattuk őket, mire számítanak a kísértő szituációkban
– A mai online világban, ahol minden egy karnyújtásnyira van, a mindennapok is bőven tartogatnak kísértést. Ezekben is megállom a helyem, de a műsorban körülbelül a százszorosával szembesülök majd, úgyhogy én is kíváncsi vagyok, milyen lesz. Szeretek a mának élni, minden napra ajándékként tekintek, nem vetek meg semmi jót, de mindig is korrekt embernek tartottam magam, tudom, hogy mi az, ami még belefér, és mi nem– emelte ki Milán.
A pár tagjai bíznak egymásban. Tudják, hogy lehetnek nehezebb helyzetek, de ezek szerintük inkább megerősítik majd, mintsem megingatják őket...
