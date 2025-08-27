Ebben a csabai üzletben már megkezdődött a karácsony, kipakolták a téli dekorációt

Egy érdekes Facebook bejegyzésre bukkantunk a napokban. Egy hölgy megdöbbenve számolt be arról, hogy a nyár végétől még viszonylag messze, augusztus 11-én karácsonyi dekorációkra bukkant az egyik KIK üzletben. Ezen hír hallatán pedig felkerekedtünk és megvizsgáltuk, hogy mi a helyzet a KIK békéscsabai üzletében, megdöbbentő látvány fogadott minket!

A KIK békéscsabai üzlete már készül a karácsonyra. Forrás: Illusztráció/Facebook

A KIK békéscsabai üzletét is ellepték a karácsonyi dekorációk?

A szikrázó napsütésből és a harminc fokos melegből belépve a békéscsabai KIK ajtaján azonnal télapók, hóemberek, angyalkák, rénszarvasok, szakállas manók, karácsonyi díszek, fából faragott karácsonyfák és egyéb, a neves ünnephez kapcsolódó fontos és kevésbé fontos dekorációk végtelen sora fogadott minket. A karácsonyi ünnepig még közel négy hónap vissza van, de a KIK biztosra ment és már most gondoskodik róla, hogy biztosan mindent be tudjunk náluk szerezni a zsúfolt időszak előtt, hiszen a polcaik már így augusztus végén megteltek a karácsonyi dekorációs termékeikkel.

A karácsonyi kellékek online is megtalálhatóak a KIK akciós újság lapozható verzójában?

A KIK online felületein egyelőre még nem köszöntött be a tél. A közösségi oldalaikon jelenleg még nem jelentek meg a KIK karácsonyi termékei. Kíváncsiságból megnéztük az akciós KIK újság lapozható online verzióját is. Nagy csalódásunkra ebben sem fedeztünk fel tematikus karácsonyi dekorációkat. A németországi székhelyű cég magyar weboldalán található, augusztus 18-ától érvényes KIK online újság még elsősorban az iskolakezdésre fókuszál.